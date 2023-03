ÖKB Gars: „Mit der Kirche sehr verbunden“

Der Einladung des Obmannes Anton Schäffer vom Österreichischen Kameradschaftsbund, Ortsverband Gars und Umgebung, zur Jahreshauptversammlung im Restaurant Ehrenberger sind viele Kameraden und Funktionäre gefolgt. Unter ihnen der Vizepräsident des ÖKB Landesverbandes NÖ Johann Müller, Hauptbezirksobmann Werner Gerstl, die Bezirksobleute Franz Wickenhauser (Eggenburg) und Adolf Urban (Geras) sowie Vizebürgermeisterin Paula Uitz.

Der Verein, der für die Erhaltung der Kriegergedenkstätten und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unter Wahrung der Tradition und der Heimatverbundenheit steht, verzeichnet jährlich mehrere Aktivitäten: Am Hl. Abend Abholung des „Friedenslichtes“ vom Bahnhof Krems und dessen Bereitstellung in der Pfarrkirche, das Totengedenken zu Allerheiligen, die Restaurierung und Instandhaltung des Kriegerdenkmals, die Wallfahrt zum „Fronsburger Bründl“ und die Teilnahme an Festgottesdiensten wie die Priesterjubiläen 65 Jahre Anton Waser und 45 Jahre Josef Zemlicka.

Der Verein besteht seit 1924 und hat aktuell 22 Mitglieder. Für das hundertjährige Jubiläum im Jahr 2024 gibt es schon verschiedene Ideen für einen Festakt. Gerstl unterstrich die Verbundenheit mit der Katholischen Kirche. „Der Verein kommt ursprünglich aus dem katholischen Umfeld. Dass die Kriegerdenkmäler erhalten, repariert und letztendlich für alle gefallenen Kameraden, die über kein eigenes Grab verfügen, mit Würde behandelt werden, freut mich ganz besonders.“

