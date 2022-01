Alko-Lenkerin rutschte bei Buchberg in den Graben

Wohl zu flott für die Fahrbahnverhältnisse und alkoholisiert war eine 24-Jährige am 23. Jänner aus Horn kommend auf der B34 in Richtung Langenlois unterwegs. Kurz nach Buchberg am Kamp verlor sie gegen 4.50 Uhr in einer Linkskurve laut Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen.

