Glück steht bereits seit 2004, als er Langzeit-Bürgermeister Otto Schmutz ablöste, an der Spitze der Stadtgemeinde.

Er werde versuchen, das beste für die Stadtgemeinde zu bewerkstelligen, sagte Glück dann am Ende der Sitzung. Zwar könne man nicht alle Wünsche erfüllen, aber „wir werden schauen, was machbar ist und das dann umsetzen“, sagte er.

Zuvor wurden noch die weiteren Funktionen vergeben. Dem Ergebnis der Wahl entsprechend stellt die ÖVP künftig fünf Stadtratsmitglieder, die SPÖ einen. Karin Gutmann, Jürgen Haller, Ulrike Altrichter, Sonja Gönner, Alfred Reinagl (alle ÖVP) und David Daim (SPÖ) wurden allesamt einstimmig gewählt. Bei der Wahl der Vizebürgermeisterin zählten die Stimmenzähler Christopher Plessl und Walter Trollmann ebenfalls 19 Stimmen für Karin Gutmann. Sie werde sich „mit Respekt und großer Freude“ für die Stadtgemeinde Geras einsetzen, meinte die frisch gekürte Vizebürgermeisterin.

In den Prüfungsausschuss wurden für die SPÖ Dominik Novotny und Friedrich Silberbauer gewählt, für die ÖVP werden Margit Perzy, Beate Lemp und Hilda Strobl diesem Gremium angehören. Auch die Vorsitzenden der Ausschüsse wurden bestimmt. Karin Gutmann bekommt die Bereiche „Bildungs, Senioren, Kultur“, Jürgen Haller „Infrastruktur, Wohnbau und Energie“, Ulrike Altrichter „Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz“, Sonja Gönner „Gesundheit und Soziales, Jugend und Familie“, Alfred Reinagl „Tourismus“ und David Daim „Öffentlicher Verkehr, Zivilschutz“. Der Finanzausschuss wird von Bürgermeister Glück geleitet werden. Den Bereich „Wasser, Kanal, Straße“ übernimmt Karl Gutmann.