Eggenburg senkt den Schuldenberg

Ohne größere Diskussionen beschloss der Eggenburger Gemeinderat einstimmig den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022. Lediglich Manfred Mayer (SPÖ) meldete geringe Bedenken an, stimmte aber, wegen des stark sinkenden Schuldenstands, – er soll von 10,7 auf 8,8 Mio. Euro zurückgehen – dann doch zu. Die Sitzung am 15. Dezember, wurde wegen der aktuellen Coronalage via Zoom-Meeting durchgeführt und auf der Facebook-Seite der Stadtgemeinde live übertragen.

Und dieser Punkt sei neben den steigenden Personalkosten wegen Pensionierungen und Doppel- bzw. Nachbesetzungen auch der wesentliche des Voranschlags, führte Finanz-Stadtrat Markus Tutschek (ÖVP) aus. Erklären lässt sich der Schuldenrückstand dadurch, dass für das erste Halbjahr 2022 die Förderungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro aus der EU für das Projekt Kindergarten jetzt endlich erwartet werden. Da die Förderung nicht wie avisiert schon 2021 gekommen ist, muss das für die Finanzierung des Projektes aufgenommene Darlehen bei der Raiba Eggenburg auch gestundet werden.

Weitere Eckpunkte des Voranschlags: Die Ertragsanteile seitens des Bundes fallen mit fast 3,2 Mio. Euro laut Tutschek in erfreulicher Höhe aus. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist das eine Steigerung um 460.000 Euro. Im Ergebnishaushalt weist der Voranschlag bei Erträgen von 10,48 Mio. Euro und Ausgaben von 10,98 Mio. Euro ein Minus von einer halben Million Euro auf.

In der investiven Gebarung sind Projekte mit einer Summe von 5,5 Mio. Euro vorgesehen, wobei der Kindergarten mit 2,5 Mio. Euro enthalten ist. Weitere größere Brocken neben dem Grundverkehr (640.000 Euro): Der Neubau des Wirtschaftshofes mit 515.000 Euro (darin enthalten sind die Kosten für die Planung, die Anschaffung von drei Fahrzeugen und der Grundankauf), die Wasserversorgung mit 295.000 Euro und die Gemeindestraßen mit 520.000 Euro.

Für diese drei Projekte sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 1,04 Mio. Euro geplant. Bei einer Tilgung von 3,21 Mio. Euro soll der Schuldenstand wie oben erwähnt sinken. Um ausgeglichen bilanzieren zu können, sind Bedarfszuweisungen in Höhe von 1,43 Mio. Euro notwendig – um rund 400.000 Euro weniger als in den Jahren 2020 und 2021, die laut Tutschek „coronabedingte Ausreißer“ nach oben waren. Er hoffe, dass die Stadtgemeinde künftig noch weniger an Bedarfszuweisungen benötigen werde.