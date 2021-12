Langau: Kanalprojekt als großer Brocken

Angenommen wurde bei der Gemeinderatssitzung in Langau der Voranschlag für das Jahr 2022. In der investiven Gebarung ist der Kanalbau in Richtung Freizeitzentrum (die NÖN berichtete bereits) mit etwa 330.000 Euro der größte Brocken. Für den Straßenbau sind 135.000 Euro reserviert, wobei Bürgermeister Franz Linsbauer (ÖVP) die Sanierung der Brücke in der Nähe des Spar-Markts, die auf 2021 verschoben werden musste, und die Sanierung „Am Berg“ hervorhebt.

Und: „Nach dem Glasfaserausbau werden wir auch gemeinsam mit der EVN die Wiederherstellung der aufgegrabenen Strecken bewerkstelligen, damit wir da keinen Fleckerlteppich entstehen lassen.“ Aktuell gibt es beim Breitbandausbau in Langau übrigens witterungsbedingt eine Pause, im Februar sollen die Arbeiten dann wieder aufgenommen werden. Spätestens bis zum kommenden Winter soll Breitband in Langau laut Linsbauer dann „scharf“ gestellt sein.

Für den Bereich Photovoltaik – hier sind weitere Bürgerbeteiligungsmodelle geplant – sind 148.000 Euro vorgesehen, für den Güterwegebau 28.000 Euro. Die Abstimmung fiel dann einstimmig aus. Linsbauer: „Auch deshalb, weil wir im Vorfeld alles gut mit der SPÖ abgesprochen haben – wie das bei uns üblich ist.“

„Meating“ schließt mit Jahresende Pforten

. Bürgermeister Franz Linsbauer will sich rasch auf die Nachfolgersuche machen. Foto Weikertschläger/Archiv

Außerdem wurde das Ansuchen um Teilnahme am Projekt „Community Nursing“ beschlossen. Zur Freude von Linsbauer geht auch die Ansiedelung junger Familien weiter: Ein weiterer Bauplatz wurde vergeben. Einen Wermutstropen gibt es in Langau zum Jahresende aber doch: Patrick Gruber wird seine Zelte als Pächter des Gastro-Betriebs in der Freizeithalle abbrechen. „Wir müssen da Überlegungen anstellen, wie wir wieder jemanden herbekommen“, will Linsbauer aber rasch einen Nachfolger suchen. Mit einer „sehr geringen“ Miete und Entgegenkommen bei der Betriebskostenpauschale habe die Gemeinde ohnehin alles getan, es Gruber – der auch das Buffet in der Horner Sporthalle betreibt – so leicht wie möglich zu machen. Die NÖN konnte Gruber für eine Stellungnahme nicht erreichen.