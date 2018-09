Bereits seit 1920 sorgt die Bäckerei Riederich für gutes Brot und Gebäck in der Region. Bei der Herstellung seiner Back- und Konditoreiwaren setzt der Familienbetrieb nicht nur auf traditionelle Handarbeit, sondern besonders auf Mitarbeiter, die im Betrieb ausgebildet wurden.

In jüngster Zeit wurde es aber immer schwieriger, Lehrlinge für den Beruf des Bäckers zu finden – trotz permanent geschalteter Stellenanzeigen. Nur zwei der vier derzeitigen Lehrstellen konnte der Betrieb zuletzt mit Österreichern (ein Mädchen, ein Bursch) besetzen.

„Bei dieser Entscheidung gehören alle Beteiligten zu den Verlierern“Jürgen Rochla, Leitung des operativen Geschäfts bei der Firma Riederich

Für die beiden weiteren Plätze konnten keine Jugendlichen gefunden werden. Schließlich trat Dieter Schewig (Verein Willkommen Mensch! in Horn) an die Bäckerei mit der Idee heran, zwei jungen Asylwerbern aus Afghanistan die Chance auf eine fundierte Ausbildung in der Bäckerei Riederich zu bieten.

„Da wir bereits einige Mitarbeiter mit positivem Asylbescheid beschäftigen, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, haben wir zu dieser Idee ,Ja‘ gesagt“, erzählt Jürgen Rochla, Leitung des operativen Geschäfts bei der Firma Riederich. Nach einem längeren bürokratischen Prozess konnten Naser und Shams Karimi ihre Lehre beginnen.

Mit der Entscheidung der Regierung, die Möglichkeit der Lehrausbildung für Asylwerber zu stoppen, hat man bei der Bäckerei Riederich keine Freude. Denn diese Möglichkeit war schon bisher ohnehin nur in Mangelberufen möglich, in denen sich die Unternehmen schwer tun, Lehrlinge zu finden. „Bei dieser Entscheidung gehören alle Beteiligten zu den Verlierern“, meint Rochla.

Für die betroffenen Asylwerber falle die Chance auf eine zukunftsträchtige Ausbildung weg, es entstehen Nachteile für die Betriebe aufgrund von Personalmangel und somit ein Schaden für die Wirtschaft, aber auch der Staat gehöre zu den Verlierern, denn: „Der muss ja dann für die Versorgung der Asylwerber, die sich sonst ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, Geld in die Hand nehmen.“

Riederich will Jungen weiterhin Chance geben

Für Naser und Shams hoffen die Verantwortlichen bei Riederich, dass sie ihre Lehre wie geplant in Horn abschließen können. Die Aussichten dafür stehen auch gut, schließlich stammen beide aus Kriegsgebieten, die Chancen auf einen positiven Asylbescheid sind gegeben. „Beide haben sich von Beginn weg ordentlich ins Zeug gelegt. Sie lernen schnell und können auch schon gut deutsch. Unsere langjährigen Mitarbeiter verlassen sich auf die beiden, die sehr brave Arbeitskräfte sind. Es wäre schade, wenn sie wieder weg gehen müssten“, lobt Andreas Riederich seine Lehrlinge.

Aufräumen möchte die Bäckerei Riederich auch mit dem Vorurteil, dass sich die Unternehmen bei der Beschäftigung von Asylwerbern im Vergleich zur Beschäftigung von Österreichern Geld sparen. „Wir müssen unsere Mitarbeiter ja nach Kollektivvertrag bezahlen. Da sind alle Mitarbeiter gleich gestellt“, so Riederich.

Auch wenn es in der Bäckerei-Branche durch Automatisierung großes Potenzial für Einsparungen gebe, will die Bäckerei Riederich den eingeschlagenen Weg der gepflegten Handarbeit nicht verlassen. Daher wird man vom Konzept, junge Menschen im Betrieb auszubilden und ihnen eine Jobgarantie für die Zeit nach der Lehre zu geben, auch nicht abrücken.

Offensiven, Lehrlinge etwa bei der Waldviertler Jobmesse im Herbst zu finden, sollen dafür sorgen, dass auch weiterhin handgemachtes Brot und Gebäck auf die Horner Tische kommt. Abschließend hat Riederich noch einen Tipp für die junge Generation: „Der Beruf des Bäckers und Konditors hat Zukunft.“