Passend dazu die 40. Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart, die von der Academia Allegro Vivo unter dem Dirigat von Vahid Khadem-Missagh, dem künstlerischen Leiter, der seit zwei Jahren die Arbeit seines Vaters Bijan fortsetzt, der das Festival gegründet und 38 Jahre geleitet hat.

Abgerundet wurde das Konzert in der Bibliothek des Stiftes Altenburg mit Mozarts „Sinfonia Concertante“ mit Vahid Khadem-Missagh (Violine) und Thomas Selditz (Viola) als kongeniale Solisten und einer Huldigung an Gottfried von Einem mit der „Serenade für doppeltes Streichorchester“. Der 1996 in Maissau verstorbene Komponist hätte heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert.

