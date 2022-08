Horn: Musik-Reise in die Zeit

Thomas Gansch ist nicht nur einer der vielseitigsten Trompeter seiner Generation, sondern auch ein Entertainer durch und durch, der zwar immer den Schalk im Nacken trägt, dabei jedoch niemals die Musik aus den Augen verliert. In der Musikwelt führen die musikalischen Grenzgänger Bernie Mallinger, Cynthia Liao, Sophie Abraham, Igmar Jenner von radio.string.quartet und Trompeter Thomas Gansch ein faszinierendes Dasein, bei Allegro Vivo waren die kongenialen Musiker mit ihrem Programm „Time machine“ im Vereinshaus zu Gast.

Gemeinsam bestiegen die fünf Weltenwanderer ihre „Time machine“ und nahmen das Publikum mit. Eines stand fest: Der Moment, in dem die Reise begann, war mit der Magie von Walter Deonaldos „Maikin’ Whoopee“, Stevie Wonders „I wish“, dem „Tiger Rag“, dem Brian Wilson-Klassiker „God only knows“ oder auch Kompositionen von Gansch erfüllt. Und so war dies nicht nur der Abend von Gansch, sondern des ganzen Ensembles. Ein toller Abend mit viel Applaus für das großartige Konzert.

