„Metamorphosen“ in Horn und Gars

Am vergangenen Samstag präsentierte das Janoska-Ensemble im Rahmen von Allegro Vivo sein neuestes Programm „The Big B’s“ und brachte den ausverkauften Hof des Horner Kunsthauses zum Brodeln.

Mit Werken von Bach, Beethoven, Brahms, Bartok und Brubeck begeisterten die vier Ausnahmekönner Ondrej, František und Roman Janoska sowie Julius Darva (zwei Violinen, Klavier und Kontrabass) das Horner Publikum, unter dem sich auch eine Delegation der Partnerstadt Austerlitz befand. Die Patenschaft für dieses Konzert hatte Steuerberater Georg Stöger übernommen, der auch als Gastgeber für Freunde und Mitarbeiter fungierte.

Tobender Applaus für Streicher-Quartett

Das preisgekrönte „Chaos String Quartet“ gestaltete am Tag darauf in der Gertrudskirche Gars ein fulminantes Kammermusikkonzert. Zu Beginn konnte man ein selten aufgeführtes Werk Fanny Mendelssohns hören, die ihrem berühmten Bruder Felix an Begabung um nichts nachstand, aber zu ihrer Zeit als Komponistin keine Entfaltungsmöglichkeiten vorfand.

Zum 100. Geburtstag von György Ligeti erklang dessen erstes Streichquartett „Metamorphosis nocturne“, das er selbst in der besten Tradition Bela Bartoks aufgehoben sah. Unzählige Klangfarben und die vielschichtige Rhythmik sorgten für größte Spannung in der vollbesetzten Kirche, ehe nach der Pause das berühmteste Streichquartett Franz Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ das Publikum berührte und begeisterte. Die Kammermusik-Soiree in der herrlichen Akustik der Kirche auf höchstem Niveau endete mit tobendem Applaus.

Galakonzert im Arkadenhof des Horner Kunsthauses

Ein besonderes Ereignis ist wie immer das Galakonzert im Hof des Kunsthauses, diesmal am Samstag, 19. August, um 20 Uhr. Heuer treffen dort ausgewiesene Könner der musikalischen Unterhaltung unter dem Motto „Groovertimento“ zusammen: Georg Breinschmid als Komponist und Solist am Kontrabass gemeinsam mit Violin-Virtuosen Vahid Khadem-Missagh, der die Academia Allegro Vivo leitet. Da wird ein Mozart-Divertimento zum „Groovertimento“, da klingt Walzerseligkeit, wie sie Bartók und Schönberg erlebten, und alles verbindet sich mit Fantastischem von Dvorák, Humorvollem von Zemlinsky und Kompositionen von Breinschmid zu einem großen Ganzen.