„Allegro Vivo“: Musik-Metamorphosen bei Mondschein

In seiner Begrüßung hob Vahid Khadem Missagh das Zusammensein im Geist der Musik im Rahmen der Sommerakademie hervor. „500 junge Talente aus der ganzen Welt sind hier zu Gast und werden in den nächsten Wochen von fantastischen Referenten unterrichtet. Es ist spannend zu sehen, wie sich in kürzester Zeit die jungen Musiker etablieren und ihr Können vor Publikum zeigen“, berichtete der Festivalleiter.

Als Schauplatz für das Konzert der Meisterkurse bot der Stadtsee eine perfekte Location für eine „Metamorphose“, lockte er doch mit seinem Holzsteg zu einem kühnen Sprung von der trockenen Hitze hinein ins kühle Nass. Beim Konzert stellten sich die kommende Generation von Musikern mit Cäcilia Raab, Laura Maier, Ikha Akhigbe, Vincenzo Di Silvestro, Albina Asadullina, Hanwen Zhang, Anna Leyerer, Ema Burja und die Moonlight Camerata, in der Musiker aus 14 verschiedenen Nationen unter der Leitung von Bijan Khadem-Missagh spielen, dem Publikum erstmals vor. In kleinen Ensembles gaben sie dem Publikum einen Einblick in die vermittelnde Arbeit von Allegro Vivo. Das Programm entsteht dabei während der Kurse und führt durch ausgewählte Meisterwerke des Repertoires.

Unter dem Strich war es ein Konzertabend zum Hören und Staunen, vom dem auch Bürgermeister Gerhard Lentschig begeistert war. Er meinte, dass die Festivalstadt Horn Jahr für Jahr aufblühe, wenn die Teilnehmer der Meisterkurse von Allegro Vivo ins Waldviertel kommen, hier ihr Können entwickeln und mit neuen Perspektiven wieder in die Welt hinausziehen. „Nicht nur die jungen Musiker werden verwandelt, auch in Horn verändern sich viele Dinge“, so der Stadtchef.