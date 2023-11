Horn: Ein Gedenken in Konfliktzeiten

Am Allerheiligentag gedachten der Kameradschaftsbund-Stadtverband Horn, die Stadtgemeinde Horn, der Kriegsopferverband und das Österreichische Schwarze Kreuz der gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege. Dazu wurde am Friedhof eine Kranzniederlegung durchgeführt.

Schon davor war eine Messe gefeiert worden, die im Zeichen des Friedens stand. Stadtpfarrer Albert Groiß nahm die Segnung vor. Hochrangig war der ÖKB-Landesverband mit Präsident Josef Pfleger bei dieser Feierlichkeit vertreten. In den Ansprachen wurde mehrfach auf den Ukraine-Krieg und den bewaffneten Konflikt in Israel und Palästina eingegangen. „Das Leben in Frieden und Freiheit als auch die Neutralität von Österreich haben dadurch wieder eine neue Wertigkeit bekommen“, meinte ÖKB-Stadtverbands-Obmann Manfred Daniel.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit von der Stadtmusikkapelle unter der Leitung von Kapellmeisterin Elsa Helm und durch drei Salutschüsse.