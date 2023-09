Buntes Programm für Ministranten

Da die Ministranten das ganze Jahr über eifrig im Dienst sind, hat die Pfarre Rodingersdorf als Dank einen lustigen Spieltag für die Ministranten aus Rodingersdorf und Sigmundsherberg veranstaltet. Eingeteilt in zwei Teams, mussten acht Spiele bestritten werden, in denen es um Geschick, Kraft, Ausdauer und Teamwork ging. Zu Mittag gab es zur Stärkung gegrillte Würstel mit Pommes und zum Abschluss feierte Pfarrer Milo Ambros noch eine Messe mit seinen Ministranten.

An einem anderen Tag waren das Pfarr-Team rund um Doris Poschenreither, Hermann Zach, Gerald Brabec und Johann Novak mit den Ministranten beim Minigolf im benachbarten Walkenstein zu Gast. Hier gab es am Ende zur Abkühlung ein Eis. Am letzten Tag der Reihe wurde eine Schnitzeljagd veranstaltet, bei der die Ministranten Rätsel rund um die Themen Kirche, Messe und Friedhof lösen mussten, um am Ende die Buchstaben für das Codewort eines Kryptex zu erhalten, das den Schlüssel für eine Schatzkiste beinhaltet.