Der als zweites von vier Kindern am 2. Dezember 1930 in Mold geborene Karl Rauscher besuchte die Volksschule in seinem Heimatort, die Hauptschule in Horn und schließlich die Bundeslehrerbildungsanstalt, wo er 1951 maturierte. Nach dem Ablegen der Prüfungen für das Lehramt an Volks- und Hauptschulen unterrichtete er fünf Jahre als Fremdsprachenlehrer für Russisch an den Hauptschulen Horn, Gars und Eggenburg, dann drei Jahre an der Volksschule, schließlich ab 1959 an der Hauptschule Horn. Hier wurde er im September 1978 mit der Leitung betraut und am 1. Jänner 1981 zum definitiven Direktor bestellt. Dieses Amt übte er bis zu seiner Pensionierung mit Ende 1990 aus. Seit 1959 war Rauscher mit Gattin Elfriede verheiratet, mit der er zwei Kinder hatte.

Das Amt als Horner Bürgermeister übte Rauscher von 1984 bis April 1999 aus. Als Gemeinderat hatte er 1980 in der Horner Lokalpoltitik begonnen. In seine Amtszeit fielen etwa Kindergarten-, Volks- und Hauptschulumbauten, Einrichtung der Schule für Altendienste und Pflegehilfe sowie der HBLA, Musik- und Volkshochschule, der Neubau des Krankenhauses, die Umgestaltung des Horner Zentrums, der Neubau der Kläranlage, der Ausbau im Bereich der Infrastruktur (Wasserver- und Entsorgung, Erdgas), der Umbau des Rathauses sowie zahlreiche Betriebsansiedlungen. Aber auch für den Bau von 56 Wohnungen im Rahmen des Sonderwohnbauprogramms war Rauscher verantwortlich. „Bei all diesen Maßnahmen war der Blick Rauschers auch darauf gerichtet, im Gleichklang mit der Entwicklung in der Stadt die Katastralgemeinden gleichwertig in die Infrastruktur einzubinden. So hat er sich für die Dorferneuerung und einzelnen Projekten eingesetzt“, sagte sein Nachfolger Jürgen Maier.

„Nicht nur zum Unterschreiben“

Auch um Vereine und Feuerwehren war Rauscher stets bemüht, im kulturellen Bereich machte sich Rauscher, vor allem um die Etablierung Horns als Standort des Festivals Allegro Vivo und „szene bunte wähne“ verdient. Schon während seiner Amtszeit wurden auch die Weichen für die Landesausstellung 2009, die unter anderen in Horn stattfand, gestellt. 2011 wurde er für seine Kultur-Initiativen mit dem Kulturpreis der Stadt Horn ausgezeichnet.

Rauscher war als „Bürgermeister nicht nur zum Unterschreiben“ bekannt und überzeugte durch sein freundliches, sympathisches Wesen. Professor Ernst Degasperi bezeichnete ihn einmal als „lachenden Bürgermeister“, bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag wurde er als „Sir“ tituliert, eine Anrede, die ihm seither erhalten geblieben ist. Als solcher wird er vielen Hornern in Erinnerung bleiben.

Über seine schulischen und politischen Aktivitäten hinaus war er auch im Vereinsleben der Stadt stark integriert, so beim Pfarrgemeinderat, beim Gesang- und Musikverein, beim Kirchenchor oder beim Museumsverein, außerdem war er Bezirksreferent des Buchclubs. 1989 wurder Rauscher mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ ausgezeichnet, nach seinem Rückzug als Bürgermeister erhielt er 1990 auch den Goldenen Ehrenring der Stadtgemeinde Horn. Zum Ehrenbürger der Stadtgemeinde Horn wurde Rauscher dann 1999 ernannt.

Begräbnis findet am 10. Juli in Horn statt

Rauscher war auch als Aufsichtsratsvorsitzender in der Horner Sparkasse tätig, dafür erhielt er die Ehrennadel in Gold des Österreichischen Sparkassenverbandes und den Ehrenring des Landesverbandes. Zudem war er im Tourismusverband Kulturpark Kamptal und als Kurator der Horner Bürgerspitalsstiftung aktiv.

Rauscher wird am Samstag, 10. Juli, 14 Uhr, in der Aufbahrungshalle des Horner Friedhofs eingesegnet, zur Stephanskirche begleitet und nach der Begräbnisfeier in der Familiengruft beigesetzt.