Allegro Vivo: Glanzvoller Auftakt in der Stiftsbibliothek

„Abt Placidus Much hat vor knapp 300 Jahren das Stift als Ort der Begegnung konzipiert, der Menschen ebenso wie der Künste, und hier dürfen wir die Eröffnung des 44. Kammermusikfestivals Allegro Vivo feiern“, stellte Nikolaus Straka, Geschäftsführer des Vereins Academia Allegro Vivo, an den Beginn seiner Rede in der wunderbaren Barockbibliothek des Stiftes Altenburg.

Besonderes Programm zusammengestellt

Er fand auch klare Worte angesichts des bestehenden Konflikts zwischen der Ukraine und Russland: „Wir haben auch Gäste, Musiker und Kursteilnehmer aus diesen beiden Ländern hier. Und die sollen bei und mit uns gemeinsam für die Musik feiern.“

Für diesen Tag habe man ein besonderes Programm zusammengestellt mit einem Divertimento von W. A. Mozart, das Optimismus und Freude vermittle, einer Auftragskomposition des Schweizers Daniel Schnyder – die Schweiz macht den Anfang bei der Reise durch die Nachbarländer – und einer Kammersymphonie von Dmitri Schostakowitsch als Mahnmal gegen Faschismus und Krieg.

Die Zeit als Geschenk des Himmels nehmen

In seinen tiefgründigen Begrüßungsworten stellte Abt Thomas Renner angesichts des heurigen Themas „Momentum“ Betrachtungen über die Zeit in den Mittelpunkt. Für diesen Begriff gebe es im Griechischen zwei Wörter, nämlich „chronos“, die messbare Zeit in Sekunden oder Minuten, und „kairos“, das den richtigen Moment, den man nicht verstreichen lassen soll, benennt. „Nehmt die Zeit als Geschenk des Himmels, geht offen und wachsam mit besonderen Momenten in eurem Leben um.“

Musik als Nahrung für die Seele betrachten

Und Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, der George Orwell zitierte („Wir widmen uns der kostbarsten Ressource, der Zeit.“), meinte: „Als Bio-Bauer weiß ich, was gesunde Nahrung für unseren Körper bedeutet, aber auch die Seele braucht gesunde Nahrung – und Allegro Vivo ist ein ungeheurer Schatz für unsere Seele.“

Als Solisten glänzten Vahid Khadem-Missagh und Komponist Daniel Schnyder. Foto: Foto Dieter Schewig

Der musikalische Auftakt für das 44. Festival war mehr als famos. Vahid Khadem-Missagh und seine Academia Allegro Vivo brachten zu Beginn W. A. Mozarts Divertimento für Streicher, KV 136, das dieser mit 16 Jahren geschrieben hatte, zu Gehör, so zart und so kraftvoll, so beschwingt und so getragen, wie man eben nur einen Mozart spielen kann. Ein fulminantes Allegro dient als erster Satz, der Mittelteil kostet das Cantabile aus, das Finale bildet ein tänzerisches Presto. Hier – und besonders in den folgenden Stücken – führte Khadem-Missagh mit großen Gesten und kleinen Fingerzeigen die glänzend aufspielende Academia Allegro Vivo perfekt und sicher, als Lohn für all ihre Darbietungen gab es dann in der nahezu bis auf den letzten Platz besetzten Bibliothek tosenden Applaus und sehr viele „Bravo“-Rufe.

Uraufführung von und mit Daniel Schnyder

Eine Uraufführung war die Auftragskomposition von Allegro Vivo für den Schweizer Komponisten und Saxophonisten Daniel Schnyder, der extra von New York aus angereist war, um mit Khadem-Missagh durch das Werk zu führen. Die beiden Solisten glänzten bei dem Konzert für Violine, Tenorsaxophon und Streichorchester mit virtuosem Spiel, das Publikum war nahezu durchwegs von dem eher im klassischen Sinn gehaltenen Auftakt, dem Mittelteil im Blues-Stil und dem Finale, das etwas an den Big Band Sound angelehnt war, begeistert.

Für die Opfer des Krieges und des Faschismus

Betroffen machte schließlich der Abschluss mit Dmitri Schostakowitschs Kammersymphonie, op. 110a, das um 1960 entstanden ist. Auslöser war dessen Besuch in Dresden, als er die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Stadt besuchte, und unter diesem Eindruck seine Komposition den Opfern des Krieges und des Faschismus widmete. Das Streichorchester mit seinen fast zwei Dutzend Musikern vermittelte einen satten, symphonischen Klangeindruck, die einzelnen Stimmgruppen subtile Klangschattierungen.

