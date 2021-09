Stürmischer Beifall, unzählige „Bravo“-Rufe und schließlich Standing Ovations gab es für die Academia Allegro Vivo und ihren Leiter – und Solisten – Vahid Khadem-Missagh beim Abschlusskonzert des 43. Kammermusik Festivals Allegro Vivo in der fast bis auf den letzten Platz gefüllten prachtvollen Barockbibliothek des Stiftes Altenburg. Damit wurde einer erfolgreichen sechswöchigen Konzertsaison die Krone aufgesetzt.

Im Zeichen der „Humoresque“, dem Frohsinn, stand das heurige Jahr und mit Humor wurde auch das Konzert eröffnet. Bei W. A. Mozarts „Serenata Notturna“ — 1776 komponiert war sie für den Salzburger Fasching bestimmt – gab eine Pauke im 22-köpfigen Streicherensemble phasenweise den Ton an, sorgte für etliche Überraschungsmomente und fügte sich in das von faszinierender Harmonie getragene Wechselspiel zwischen einem Streichquartett und dem Orchester ein.

Pirchner & Piazzolla

Den Gegenpart – oder die moderne Ergänzung, je nach Sichtweise – bildeten der Argentinier Astor Piazzolla und der Tiroler Werner Pirchner, zwei Komponisten des 20. Jahrhunderts. Letzterer verbindet in seiner Komposition „Shalom?“ für Streichorchester „Humor mit einer umfassenden Weltschau“. Titel weiterer Werke wie „Brechreiz für große Orchester“, Streichquartett für Bläserquintett“ oder „Noten für Pfoten“ zeugen von seiner humoristischen Einstellung.

Mit Piazzollas „Die vier Jahreszeiten“ klang schließlich das Konzert aus. Er zeigte in den vier Tangos, wie sich der Jahreskreislauf in seiner Heimat darstellt: Im Sommer (mit deutlichen Anklängen an Antonio Vivaldis gleichnamiges Werk) herrscht die Leidenschaft, der Herbst ist die Zeit des Abschieds, Einsamkeit und Kälte dominieren im Winter und im Frühling begegnen wir der Liebe.

Mit Jules Massenets „Meditation“ als virtuoser Zugabe verabschiedete sich Vahid Khadem-Missgah mit der begeisternden Academia bis nächstes Jahr.

„Momentum“ Motto für 2022

„Ich empfinde große Dankbarkeit, dass wir mit Ihnen diese Konzerte mit erleben durften“, wandte sich Vahid Khadem-Missagh danach an das Publikum. „Die heurige Saison ist zu Ende, die nächste beginnt jetzt. Die Vorfreude ist riesig.“ Und wie es üblich ist, gab er das Motto für 2022 bekannt: „Es wird ,Momentum‘ heißen, um zu dokumentieren, welche Bedeutung die Zeit hat und welche besonderen Momente sie bringt.“

Silbernes Ehrenzeichen

Den Schlusspunkt setzte Jürgen Maier, der Bürgermeister der Festival-Stadt Horn. Er überreichte Nikolaus Straka, seit 15 Jahren Geschäftsführer von Allegro Vivo und Cellist in der Academia, das „Silberne Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Horn“ mit den Worten: „Du hast hier nicht einen Beruf ausgeübt, du hast auch deine Berufung gefunden. Deine Arbeit, mit viel Elan, Akribie und Verlässlichkeit ausgeführt, ist an Qualität nicht zu überbieten.“