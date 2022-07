AMA-Abschluss: Eine Orchester-Gala als Geschenk

Den Auftakt des finalen Konzertreigens macht die AMA mit Dozierenden und Teilnehmenden am Mittwoch, 20. Juli, in der St. Georgs-Kirche in Horn. Beginn ist um 19 Uhr. Bei freiem Eintritt - Spenden werden für die Erhaltung der Orgel verwendet - stehen geistliche Arien und Lieder genauso auf dem Programm wie stimmungsvolle Kammer- und Orgelmusik.

Robert Lehrbaumer. Foto: Wolfgang Mayer

„Musikalische Vergnüglichkeiten“ am Freitag

Wie gewohnt sehr abwechslungsreich ist auch heuer die Freitag-Veranstaltung am Ende der AMA gestaltet. Am 22. Juli werden ab 19 Uhr in der Stiftsbibliothek Altenburg unter dem Titel „Musikalische Vergnüglichkeiten“ bekannte Musikstücke und Raritäten großer Meister in bunter Vielfalt erklingen.

Künftige Stars im Blickpunkt

„Großes Finale“ nennt sich die Veranstaltung am Samstag, 23. Juli, 19 Uhr. Sie beginnt in der Stiftskirche und wird dann nach der Pause in der Stiftsbibliothek fortgesetzt. In diesem festlichen Konzert werden die besten Teilnehmenden der Kurse bei Kammersängerin Angelika Kirchschlager, der Pianisten Min Kwon und Robert Lehrbaumer, der Organistin Judith Velisek und von Gitarrist Heinz Wallisch präsentiert. Ein Abend mit Orgelklang, Gesang, Gitarren- und Klaviermusik. Oftmals haben sich hier schon ganz bemerkenswerte junge Meister und Meisterinnen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vienna International Orchestra zum Finale

Der endgültige Abschluss der Musikakademie findet nach der Messe am Sonntag, 24.Juli, um 11.15 Uhr in der Stiftsbibliothek statt. Die AMA beschenkt zum Abschied die Bevölkerung mit einem Orchesterkonzert - das Konzert findet bei freiem Eintritt statt. Unter der Stabführung von Maestro Robert Lehrbaumer interpretiert das Vienna International Orchestra berühmte Musik von Haydn, Mozart und Beethoven. Ausgewählte internationale Solisten der AMA treten auf.

Kartenreservierungen unter ama@musique.at, unter 0660/5634895 oder an der Abendkasse.

