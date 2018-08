„Damit die ganze Welt Einblick bekommt, was hier alles passiert, haben wir das Buch gestaltet. Es zeigt die Region und den belebenden Geist der Musik“, schwärmte Vahid Khadem-Missagh von dem nach dem Eröffnungskonzert im Weißen Saal des Stiftes Altenburg präsentierten Buch zum Jubiläum „40 Jahre Allegro Vivo“ mit dem Titel „Klang verbindet“, dem Motto des diesjährigen Kammermusik-Festivals.

Das Buch – die Texte stammen von Alexander Moore, den überwiegenden Teil der Bilder steuerte Dieter Schewig bei, der das Festival seit zehn Jahren fotografisch begleitet – gibt Einblick in die Zeit der Gründung und die Entwicklung bis heute und widmet sich den einzigartigen Spielorten, die in der ganzen Region zum Erklingen gebracht werden.

„Damit“, so im Vorwort der künstlerische Leiter der zum größten europäischen Festival der Kammermusik gereiften Veranstaltungsreihe, zu der auch die Sommerakademie mit fast 600 jungen Teilnehmern aus rund 40 Ländern quer über den Erdball gehört, „stoßen wir mit frischer Kraft das Tor in die Zukunft weit auf und starten gemeinsam in die nächsten vierzig Jahre Allegro Vivo!“