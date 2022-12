Ehrungen für drei Gemeindebürger

Werbung

Drei engagierte Bürger wurden bei dieser Gelegenheit geehrt. Christian Reichenvater wurde für seine freiwillige Tätigkeit und Mithilfe bei Gemeindeveranstaltungen ausgezeichnet.

Vor allem sein Einsatz bei der Bewertung und Befragung der Bevölkerung für die Realisierung des Breitbandanschusses in Altenburg wurde dabei hervorgehoben. Manfred Strupp wurde für seine freiwillige Instandsetzung an sämtlichen Gemeindewappen der Gemeinde samt kostenloser Malerausbesserungsarbeiten an Gemeindeobjekten geehrt. Die Ehrung für Oliver Stangl gab es wegen seiner Spenden für die Volksschule von vier Smartbords, Spielsachen, Laptops und Tablets sowie Spielsachen für den Kindergarten. Bürgermeister Markus Reichenvater berichtete mit einem Jahresrückblick über die Aktivitäten in der Gemeinde, er strich die Eröffnungen des Spielplatzes sowie des neuen Arzthauses hervor.

