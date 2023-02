Ein Abschluss mit Hingabe und Liebe

Ein großer Erfolg war die „Internationale Woche für Kirchenmusik“ unter dem Namen „Rejoice“, die während der Semesterferien im Campus Horn stattfand. Ihren klangvollen Abschluss fand diese Woche mit der Mariazeller Messe von Joseph Haydn in der Stiftskirche in Altenburg.

Unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang Reisinger, einem nicht nur in Kirchenmusikkreisen bekannten Organisten und Komponisten, nahmen 70 Musiker aus den USA, Japan, Schweden, Norwegen, Deutschlang, Slowenien, Litauen und Österreich an dieser Musikwoche teil. Unterrichtet wurden sie von namhaften Dozenten aus den USA, der Schweiz und Österreich in den Bereichen Orgel, Stimmbildung, Chorgesang und Chorleitung. Neben Einzelunterricht stand auch Gruppenunterricht auf dem Programm.

Reisinger, selbst jahrelang in den USA tätig, brachte dem Projektchor in einer Woche intensivster Stimmbildung nicht nur anspruchsvolle Kirchenmusik bei, sondern vermittelte auch das dazugehörige Hintergrundwissen. Denn „wer den Text eines Lieds versteht und verinnerlicht hat, kann ihm einen viel tieferen musikalischen Ausdruck verleihen“, so Reisinger.

Projekt soll künftig jährlich umgesetzt werden

Mit seinem trockenen Wiener Schmäh und unzähligen Anekdoten brachte der Vollblutmusiker die bunt zusammengewürfelten Chormitglieder auch dann zum Lachen, wenn die doch anspruchsvollen Stücke nicht auf Anhieb klappten. Aufrührende Solisten waren Elisabeth Stemberg (Sopran), Helena Sorokina (Alt), Thomas Künne (Tenor), Gerd Kenda (Bass) und Peter Planyavsky (Orgel). Chor und Orchester wurden von Josef Habringer dirigiert.

Der Applaus am Ende des Abschlussgottesdiensts war ein eindeutiger Beweis für den Erfolg der Woche. Denn die Teilnehmer präsentierten ihre Musik mit spürbarer Hingabe und Liebe. „Dieses Projekt ist ein Riesengewinn für unsere Region und setzt auch kulturell neue Impulse“, freuen sich Initiator Christoph Reiss, Musikschuldirektor Harald Schuh und der Altenburger Stiftskapellmeister Martin Wadsack.

Geplant ist jetzt schon eine Wiederholung im kommenden Jahr, künftig soll es jährlich stattfinden.

