„Vor 875 Jahren haben manche gelächelt, manche den Kopf geschüttelt, als Menschen daran gingen, hier in Altenburg ein Kloster zu errichten“, warf Abt Thomas Renner einen kurzen Blick in die Vergangenheit, um ihn dann ganz in die Zukunft zu richten: „Heute wollen wir wieder daran gehen, etwas Neues zu schaffen, das auf die kommenden Jahre ausgelegt ist. Dieser Abend soll ein erster Schritt sein.“

Die erwachsenen Interessenten blieben bei der ersten Informationsveranstaltung zur Gründung einer Blasmusikkapelle in Altenburg noch vorsichtig im Hintergrund, die Kinder wie hier im Bild Leonie, waren viel mutiger und entlockten den Instrumenten schon die ersten Töne. | Rupert Kornell

Im Theatersaal des Stiftes gab es die erste Zusammenkunft zur Gründung einer Blasmusikkapelle, die mit Unterstützung der Gemeinde, der Pfarre und dem Stift, so Abt Thomas, Realität werden soll.

Die ersten Vorarbeiten wurden schon geleistet. Diese erläuterte Stiftskapellmeister Martin Wadsack: „Wir haben ein ,Familienmesse-Team‘, und da ist in Gesprächen angeklungen, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die ein Instrument spielen oder gespielt haben.“ Was eher im Scherz ausgesprochen wurde, nämlich „Da können wir ja gleich eine Kapelle gründen!“, sei ernst genommen worden, weshalb man hier zusammengekommen sei, um auch andere für die Idee zu begeistern.

St. Leonhard könnte Altenburgs Vorbild sein

Die Zahl der Interessenten hielt sich an diesem Abend noch in Grenzen, aber das sei in St. Leonhard am Hornerwald nicht anders gewesen, wie Harald Schuh, Direktor der W. A. Mozart Musikschule berichtete. Er sei dort mit einer kleinen Gruppe vor vier Jahren gestartet, heute sind es 30 Mitglieder. „Und bis auf zwei sind alle noch dabei, die damals begonnen haben“, erzählte er stolz.

Das unterstrich auch St. Leonhards Obfrau Renate Pfeiffer, die von den ersten Anfängen bis zum ersten Konzert berichtete.

Vor allem Harald Schuh war es, der den Altenburgern Mut machte, sich zu engagieren, denn die Musikschule biete alle Möglichkeiten, sich an einem Instrument ausbilden zu lassen. „Wir werden uns bemühen, dass wir allen, die mitmachen wollen, ein Instrument kostenlos zur Verfügung stellen, für den Unterricht muss man dann mit Kosten von rund 30 Euro pro Monat rechnen. Eine gute Investition, denn gemeinsames Musizieren schafft ein Miteinander von Jung und Alt und ist ein Gewinn für die Ortsgemeinschaft.“ In etwa einem Monat soll es die nächste Info-Veranstaltung geben.