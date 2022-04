Klassik-Genuss in historischem Ambiente: Begegnungen mit Weltkünstlern

Werbung

Der Sommer steht heuer in Altenburg wieder ganz im Zeichen des Kultur-Genusses. Die „Stift Altenburger Musik Akademie 2022“ ermöglicht heuer Begegnungen mit Weltkünstlern im Herz des Waldviertels, macht AMA-Chef Robert Lehrbaumer schon jetzt Appetit auf mehr.

Die beiden Gesangsdozenten der heurigen AMA lassen Klassik-Fans mit der Zunge schnalzen: Angelika Kirchschlager und Robert Holl. Für Klavier-, Kammermusik- und Orgelunterricht steht Robert Lehrbaumer selbst zur Verfügung. Er dirigiert auch Orchesterkonzerte mit jungen Solisten, den Teilnehmern der Meisterkurse.

Aber auch internationale Spitzenleute finden im Juli den Weg in den Bezirk Horn. Von der renommierten Rutgers University in New Jersey (USA) kommt Min Kwon für Klavier und Kammermusik. Sie hat im vergangenen Jahr durch ihr „America/Beautiful“-Projekt großes Aufsehen erregt.

Darüber hinaus konnte wieder die speziell bei Kindern und Hobbymusikern für ihre einfühlsame und kompetente Anleitung beliebte Judith Velisek für die Fächer Klavier und Orgel gewonnen werden. Die „Gitarren-Instanz“ Heinz Wallisch leitet wieder die begehrten Kurse für Solospiel und Gitarrenensemble. Mieke Stoel bringt ihr Fachwissen in „Feldenkrais“-Trainings ein, die sie jahrzehntelang an der Musikuniversität Wien angeboten hat. Dieser Kurs steht auch Nicht-Musikern offen.

Aus Sicht Lehrbaumers besonders wichtig: Im Lehrkörper treffen verschiedene Generationen zusammen. Neben der langjährig erfahrenen und mit vielen renommierten Sängern zusammenwirkenden Margit Fussi (die auch einen eigenen Liedbegleitungskurs leitet) wird auch die junge Andrea Linsbauer als Liedbegleiterin mitwirken. Der ausgezeichnete Tenor Jan Petryka bringt bereits zum dritten Mal die Expertise eines jungen Erfolgssängers in die Vokalkurse ein.

Nicht zuletzt ist die temperamentvolle Junggitarristin Martina Schäffer in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, die als Interpretin durch Wendigkeit und Spielfreude bekannt ist und bei der „AMA“ neben dem klassischen Gitarrenspiel auch „Ukulele“ für Anfänger und Fortgeschrittene anbieten wird.

Weiteres Highlight neben den Solokursen ist das Projekt „Soloists & Orchestra“. Dabei werden Solisten, Duos oder Trios speziell für die Zusammenarbeit mit Orchester gecoacht und haben die Gelegenheit, mit dem Vienna International Orchestra in verschiedenen Festivals an verschiedenen Schauplätzen aufzutreten. Ein Angebot, das sich auch bei Musikern aus dem Ausland – sofern sie die Auswahl-Audition erfolgreich gemeistert haben – erfreut.

Die Anmeldungen für die Kurse laufen bereits. Einige Stipendien zur Abdeckung von Teilkosten des Solisten-Orchester-Projekts werden für frühe Anmeldungen an Interessenten mit hohen musikalischen Fähigkeiten vergeben.

Auch Konzertbesucher können sich von 10. bis 23. Juli auf zahlreiche Gustostückerl freuen (Details zum Programm wird es zeitgerecht in der NÖN geben).

