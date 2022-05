Konzept-Präsentation: Sängerknaben auf neuen Wegen

Werbung

„Wir haben uns lange den Kopf zerbrochen und können jetzt ein Konzept präsentieren, das Bildung und Gemeinschaft ebenso umfasst wie die musikalische ,Versorgung‘ der Kinder.“ Dieses Konzept stellte Harald Schuh, Direktor der W. A. Mozart-Musikschule Horn gemeinsam mit Martin Wadsack, Stiftskapellmeister und Chorleiter der Altenburger Sängerknaben, und Peter Hofbauer, Leiter des Bundesschülerheims Horn, den Sängerknaben und deren Eltern sowie Interessierten vor.

Einer der Hauptgründe für das neue Konzept ist der Mangel an Nachwuchs und die Tatsache, dass Internatsleiter Ernst Kugler mit 1. September in die Pension übertritt. Es sieht an einem Nachmittag von Montag bis Donnerstag eine Einzelstimmbildung und Stimmproben in der Musikschule vor, an jedem Freitagnachmittag ist fixer „Chortag“. Zusätzlich, um sowohl die Stimmen zu schulen und die Gemeinschaft zu fördern, gibt es jeweils eine Probenwoche in den großen Ferien sowie vor Ostern und in den Semesterferien. Das seit 1961 bestehende Internat in Altenburg wird es vorläufig in der bisherigen Form nicht mehr geben.

„Was es weiterhin geben wird, ist die Lernbetreuung am Nachmittag und das Chorsingen“, versichert Wadsack und spricht von einem guten Konzept und einer Weichenstellung für die Zukunft. „Wir werfen ja damit unsere Stärken nicht über Bord.“

Wie diese Nachmittagsbetreuung, die im Bundesschülerheim stattfindet, aussieht, erläuterte Hofbauer. „Wir werden das flexibel handhaben. Auf jeden Fall ist sichergestellt, dass die Schüler, wenn sie es wollen, auch eine regelmäßige und gesunde Verpflegung zu Mittag und am Abend erhalten.“

Warum nicht auch Mädls?

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.