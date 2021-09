Landesrat Ludwig Schleritzko besuchte die Baustelle des neuen Bauhofes in der Gemeinde Altenburg. Insgesamt investiert die Gemeinde, wie die NÖN bereits berichtete, 660.000 Euro in das Projekt. Bisher gab es in der Gemeinde ja keinen Bauhof, mit dem neuen Gebäude soll nicht nur die Arbeit für die Gemeindemitarbeiter erleichtert werden, sondern auch das Bürgerservice erhöht werden.

Schleritzko bezeichnete den neuen Bauhof als „sehr positiv für die Infrastruktur“ der Stifts-Gemeinde. Hier entstehe auch eine „zeitgemäße Abgabestelle für diverse Altstoffe um diese für die Umwelt fachgerecht entsorgen zu können“, sagte er.

Bürgermeister Markus Reichenvater betonte den raschen Baufortschritt des Areals. Denn innen ist der Bauhof bereits so gut wie fertig. Jetzt geht es noch an die Außengestaltung bzw. die noch erforderlichen Asphaltierungsarbeiten vor dem Bauhof.