Die Landjugend feierte an zwei Tagen bei ihrem Hoffest ihr zehnjähriges Jubiläum, das unter dem Motto „Fünf Orte, eine Landjugend“.

„Vor zehn Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Gruppe“, freute sich Bürgermeister Markus Reichenvater. Gründungsobmann war Dominik Trappl, der maßgeblich die Geschicke der Jugend beeinflusste und nun die Agenden an Dominik Angelmayer und Stellvertreterin Nicole Grömansberger übergab. Er blickte auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück.

Der Umbau des Frank-Hauses in ein Jugendhaus, die Errichtung eines Beachvolleyball-Platzes und eines Kinderspielplatzes wurden hervorgehoben.

„59.000 ehrenamtliche Stunden und 130.000 Euro seitens des Landes NÖ, der Gemeinde und der Landjugend wurden in den vergangenen zehn Jahren dafür aufgewendet“, informierte Trappl. Aber auch die Weiterbildung stand im Fokus der Landjugend. Ganz besonders freuten sich die 63 Mitglieder über den Besuch von Landesrat Ludwig Schleritzko, die Gemeindemandatare und die Blaulichtorganisation mit FF-Kommandant Hannes Willinger an der Spitze.

„Landjugend damals und heute lässt sich in groben Zügen miteinander vergleichen“, sagte Schleritzko. „Essenzielle Faktoren, die die Landjugend ausmachen, sind die Gemeinschaft, der Erhalt alter Brauchtümer, die Weiterbildung der Funktionäre und das Mitgestalten der Gesellschaft.“

Er ergänzte: „Ihr seid der Motor in der Gemeinde.“ Schleritzko stellte außerdem fest: „Wer in die Jugend investiert, investiert in die Zukunft.“ Einer der Höhepunkte des neunten Hoffestes war die Ehrung und Auszeichnung scheidender Gemeindemandatare.