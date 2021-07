Die „Altenburger Musik Akademie (AMA)“ zählt zu den hochkarätigsten Musikangeboten ihrer Art und wird von Teilnehmern aus der ganzen Welt besucht. Eine außergewöhnliche Eröffnung der AMA war das „Konzert der Jubiläen“ mit einer besonderen Zusammenstellung, in der sich ein spezielles und abwechslungsreichen Programm spiegelte.

Eröffnet wurde die Akademie in der Stiftskirche durch Abt Thomas Renner, der sich erfreut zeigte, „dass nun endlich wieder kulturelles Leben möglich ist.“ Judith Velisek, Margit Fussi und der künstlerische Leiter der AMA Robert Lehrbaumer an der Orgel und das CME Streichquartett sowie Geigerin Christina Seifried, und Harfenistin Mirjam Schröder brillierten mit ihren Darbietungen in der Stiftskirche und machten damit die anschließende Klassik-Gala der Spitzeninterpreten noch attraktiver.

Werke der Jahresregenten Albinoni, Mozart, Bruckner, Saint-Saëns, Zemlinsky und der Hornerin Astrid Spitznagel kamen zur Aufführung. Mit Spannung erwartete die Konzertbesucher die Uraufführung „Gigue“ der „Lokalmatadorin“ Astrid Spitznagel, deren Musik bei der „AMA“ regelmäßig große Erfolge feiert. Top-Pianistin Min Kwon, „AMA“-Intendant Robert Lehrbaumer, Margit Fussi, Christina Seifried, Mirjam Schröder, Sopranistin Rebecca Blanz und Cellistin Nan-Cheng Chen begeisterten die Besucher in der Bibliothek, auch mit Ausschnitten aus Mozarts „Die Zauberflöte“ in Zemlinskys wunderbarer Fassung für Klavier zu vier Händen.

Eingebettet in die klassisch-romantischen Kostbarkeiten der Jahresregenten machten das stimmige Konzert im schönsten Konzertsaal des Stiftes zu einem unvergesslichen Erlebnis. Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung gratulierte Lehrbaumer und seinem Team „für die wunderbare Veranstaltung und dass man Musik in dieser hochkarätigen Form wieder live erleben kann“.

Parallel zu den Kursen und Seminaren finden zur selben Zeit Konzerte unter der Mitwirkung von bekannten Orchestern und Musikern und den Kursteilnehmern statt. Weiteren Highlights folgen dieser Eröffnungsgala während der zweiwöchigen „Altenburger Musik Akademie“, deren Meister- und Hobbykurse man verfolgen kann: ein faszinierendes Erlebnis, die prominenten Dozenten beim Unterricht zu erleben.