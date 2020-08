Als eine „Insel für Musikliebhaber, auf der man den Rest der Welt für einige Zeit vergessen kann“ bezeichnet Robert Lehrbaumer, künstlerischer Leiter, die Altenburger Musik-Akademie. Schon seit 38 Jahren kommen Künstler aus aller Welt zwei Wochen zusammen, um gemeinsam zu musizieren. So auch dieses Jahr.

43 Teilnehmer im Alter von 14 bis 86 Jahren, fanden sich im Barockstift ein, um an den Meister- und Hobbykursen in den Fächern Klavier, Orgel, Gesang, Gitarre, Flöte sowie dem Spezialkurs „Solo & Orchester“ teilzunehmen. In fünf Konzerten und einem Gastkonzert auf Schloss Thalheim wurden im Rahmen der Altenburger Musikakademie unterschiedlichste Solo- und Kammermusik sowie Lieder und Orchestermusik aufgeführt.

Ihren Anfang fand die Musikakademie vor 38 Jahren in Aschbach. Der künstlerische Leiter Lehrbaumer hielt dort als junger Student ein Benefizkonzert für ein verunfalltes Mädchen. „Der damalige Pfarrer von Aschbach sprach mich an, ob ich ihn bei der Anschaffung einer neuen Orgel beraten und das Eröffnungskonzert spielen möchte“, erzählt Lehrbaumer.

Er habe dann eine Konzertreihe auf dieser Orgel gespielt und eine Langspielplatte aufgenommen. Aus der Unzufriedenheit zu voller Musikkurse und dieser neuen Orgel entstand dann die „Aschbacher Musik-Akademie“ als Kurs für Tasteninstrumente für Fortgeschrittene und Profis.

Nach fünf Jahren wurde der Pfarrer aus Aschbach wegberufen und das Ende der Akademie schien zu nahen. Die Teilnehmer wollten jedoch weitermachen, wodurch es zur Verlegung ins Stift Altenburg kam. Der Name „AMA“, die lateinische Befehlsform von „Liebe“, konnte beibehalten werden. Mittlerweile werden auch Kurse für andere Instrumente, das Angebot ändert sich jedes Jahr, angeboten und Musiker jedes Alters und Niveaus können teilnehmen.

„Die Musik bringt Leute zusammen“

Ziele habe die Akademie mehrere, vor allem aber sollen Musikliebhaber gemeinsam ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen und sich verbessern. „Die Musik bringt Leute zusammen. Aus unserer Musikakademie entwickelten sich schon zahlreiche Freundschaften und sogar Ehen“, erzählt Lehrbaumer stolz. Noch dazu sollen junge Musikstudenten in den langen Ferien nicht gänzlich unbetreut sein.

Die aktuelle Situation stellte auch für die „AMA“ eine große Herausforderung dar. So musste auf größere Räume im Stift ausgewichen werden, was viel Tüftelei mit sich brachte, damit sich die Musiker nicht gegenseitig störten. Konzerte wurden in die, normalerweise viel zu große, Stiftsbibliothek verlegt. „Trotzdem war die Bibliothek gut gefüllt“, freut sich Lehrbaumer. „Die Leute waren kulturtechnisch ausgehungert.“

Teilnehmer aus Überseeländern wie Asien oder Amerika mussten dieses Jahr auf den Besuch verzichten. Dafür waren mehr Europäer vertreten als in den letzten Jahren.