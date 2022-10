Schritt in digitale Zukunft: Glasfaser für 300 Haushalte

Rund 300 Haushalte und Betriebe in Altenburg haben ab sofort Zugang zu schnellem Breitbandinternet und hochauflösendem Kabelfernsehen. Der Ausbau der Glasfaser ist in Kooperation mit kabelplus im gesamten Ortsgebiet gemeinsam mit einer Verkabelung der Stromleitungen erfolgt.

Alle Haushalte haben „Fiber To The Home“ (FTTH) – Glasfaser bis in die Wohnung bzw. bis ins Haus erhalten. Baustart war im September 2021, ab Herbst kann nun das gesamte Ortsgebiet mit Glasfaser versorgt werden. Ein weiterer Netzausbau ist nächstes Jahr in der Katastralgemeinde Burgerwiesen geplant, berichtet Bürgermeister Markus Reichenvater. Weitere 120 Haushalte sollen dann ab 2023 mit schnellem Breitbandinternet versorgt werden.

Für Reichenvater sei der Ausbau deshalb wichtig, weil man auch künftig als Gemeinde attraktiv bleiben wolle. „Wir möchten den Vorteil einer gut ausgebauten, digitalen Infrastruktur nutzen. Daher nutzen wir diese Chance einer stabilen und ultraschnellen Internetverbindung mit dem Glasfasernetz.“

