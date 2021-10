Dank einer Förderaktion des Landes NÖ hat Altenburg einen neuen Spielplatz, der den Kindern der Gemeinde jetzt mehr Bewegungsfreiheit bietet. Der Spielplatz bei der Schule in der Troger-Straße bietet auf 1.000 m² alles, was ein Kinderherz begehrt. Es gibt die Möglichkeit zum Graben, Schaukeln, Springen und Hüpfen.

Ermöglicht wurde die Umsetzung des Projektes dank eines Förderprojekts des Familienlandes NÖ, das sich für Neuschaffungen von Spielplätzen als Treffpunkte zum sozialen Austausch in den Gemeinden einsetzt. „Das Spielplatzbüro des Familienlandes NÖ unterstützt Gemeinden bei der Umsetzung von naturnahen und bedürfnisgerechten Spielplätzen und Schulfreiräumen – denn Spielplätze sind mehr, als Orte zum Spielen“, erklärte Martina Strobl vom NÖ Familienland bei der offiziellen Spielplatzeröffnung. Wie der zuständige Geschäftsführende Gemeinderat Dominik Trappl ergänzte, war bei der individuellen Planung des Spielplatzes auch die Beteiligung von Eltern- und Projektgruppen, Kindern, Jugendlichen und Pädagogen von großer Bedeutung.

Bei der Planung und Umsetzung wurden die Kinder der Volksschule miteingebunden, berichtet Direktorin Regina Hartl. „Schon bei der Ideenfindung waren die Kinder Feuer und Flamme für die Neugestaltung des Spielplatzes“, sagte sie.

„Natur im Garten“- Kriterien befolgt

Im Zuge der „Pflanz-Werkstatt“ durften die Kinder selbst Hand anlegen und den Platz mit 100 Sträuchern und Stauden naturnah bepflanzen. Der neue Spielplatz wurde nach den Kernkriterien der Aktion „Natur im Garten“, Verzicht auf Pestizide, chemisch-synthetische Düngemittel und Torf, umgesetzt. Auf naturnahe Gestaltung wurde sowohl in der Planung als auch in der Gestaltung sowie bei der laufenden Pflege geachtet, denn: „Besonders wichtig ist, dass Kinder in einem naturnahen Umfeld aufwachsen, die Kreisläufe der Natur und die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt kennen und schätzen lernen“, ergänzte Bürgermeister Markus Reichenvater. Es sei aus Gemeindesicht erfreulich, dass mit dieser Investition ein wertvoller Treffpunkt für die Gemeinden installiert worden sei. Insgesamt kostete der Spielplatz rund 30.000 Euro, wobei rund ein Drittel der Summe vom Land NÖ gefördert wurde. In Planung ist übrigens noch eine Boulderwand, die neben dem Beachvolleyballplatz errichtet werden soll.