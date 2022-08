Startschuss für neuen „Natur im Garten“-Spielplatz

„Für Gemeinden sind Spielplätze mehr als Orte zum Spielen. Das Spielplatzbüro des Familienlandes NÖ unterstützt Gemeinden bei der Umsetzung von naturnahen und bedürfnisgerechten Spielplätzen und Schulfreiräumen“, erklärte Martina Strobl vom NÖ Familienland. In der Gemeinde Altenburg wurde die Förderaktion des NÖ Familienlandes gerne und dankbar entgegengenommen. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Investition dazu beitragen, einen wertvollen Treffpunkt für die Gemeinden zu installieren“, erklärte Bürgermeister Markus Reichenvater.

Der Spielplatz bietet auf 1.000 m² alles, was ein Kinderherz begehrt. Es gibt die Möglichkeit zum Graben, Schaukeln, Springen und Hüpfen. Die Projektkosten von 40.000 Euro wurden vom Land NÖ mit 10.000 Euro gefördert. „Spielplätze sind wichtige Treffpunkte zum sozialen Austausch, sei es für Kinder oder Erwachsene und erhöhen die Wohnqualität in der Gemeinde“, sagte Abgeordneter Franz Linsbauer.

Der neue Spielplatz wurde nach den Kernkriterien der Aktion „Natur im Garten“ – Verzicht auf Pestizide, chemisch-synthetische Düngemittel und Torf – umgesetzt. „Auf naturnahe Gestaltung wurde sowohl in der Planung als auch in der Gestaltung sowie bei der laufenden Pflege ganz besonders geachtet, denn besonders wichtig ist, dass Kinder in einem naturnahen Umfeld aufwachsen, die Kreisläufe der Natur und die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt kennen und schätzen lernen“, ergänzte Reichenvater. Vizebürgermeisterin Brigitte Allram moderierte durch die Eröffnung. Die Musikkapelle Altenburg unter der Leitung von Martin Wadsack umrahmte den Festakt.

