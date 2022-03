Übersiedlung vollzogen: Horn verliert Stiftung

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Die Papst-Leo-Stiftung übersiedelt von Horn nach St. Pölten. Bei der letzten Sitzung des bisherigen Kuratoriums im Stift Altenburg wurde dieser Schritt offiziell besiegelt.

Die Geschäftsführung wird von einem neuen Kuratorium übernommen. Als Vorsitzender wird der Altenburger Abt Thomas Renner von Diözesan-Bereichsleiter Axel Isenbart abgelöst, dessen Stellvertreter wird statt Josef Zeitelberger nun KAB-Diözesanvorsitzender Franz Sedlmayer, als Schriftführerin folgt Ulli Immervoll auf KAB-Sekretär Christian Haslauer. Statt Roman Fröhlich soll Peter Preissl die Funktion als Stiftungs-Administrator übernehmen. Bis zur Bestätigung durch Bischof Schwarz wird Fröhlich diese Funktion weiter ausüben. „Unabhängig davon werden einige Kuratoren auch dem neuen Kuratorium angehören“, sagte Fröhlich.

Unverändert bleibt nicht nur die Stiftungs-Bezeichnung, auch die Stiftungsurkunde, die Geschäftsordnung und die Geschäftsanweisung für den Administrator wurden nur geringfügig angepasst. Fröhlich übergab fast alle finanziellen Mittel, Akten und Urkunden und zahlreiche Utensilien an den neuen Vorsitzenden. Derzeit beträgt das Stiftungsvermögen 52.500 Euro und ist auf einem Treuhandkonto der Diözesanfinanzkammer veranlagt.

Die Papst-Leo-Stiftung wurde auf Anregung des damaligen Horner Stadtpfarrer Robert Bösner am 14. Juni 1985 vom Christlichen Arbeiterverein Horn gegründet. Als Stiftungsvermögen wurde damals der Erlös aus dem Verkauf des vereinseigenen Katholischen Vereinshauses Horn an die Stadtgemeinde Horn in Höhe von 400.000 Schilling eingebracht. Dieses Kapital wurde später durch Zinseinnahmen, Subventionen und Privatspenden aufgestockt.

Aufgabe der Stiftung ist die Förderung der katholischen Soziallehre. Dazu dient die Vergabe des Papst-Leo-Preises für besondere Verdienste um die katholische Soziallehre in Theorie und Praxis. Seit 1987 wurden insgesamt 40 Preise vergeben. Die Dotierung betrug zuletzt 2.000 Euro. Die Preisträger werden nach österreichweiter Ausschreibung vom Kuratorium in geheimer Abstimmung ermittelt. Die Papst-Leo-Preise sind trotz der geringen Dotierung als öffentliche Anerkennung sehr begehrt.

Aufgrund der Einführung der Kapitalertragssteuer und später des niederen Zinsniveaus ist inzwischen die Stiftung nicht mehr imstande, mit den Zinseinnahmen die Preisgelder zu finanzieren. Daher musste 2021 erstmalig das Stiftungsvermögen dafür herangezogen werden.

