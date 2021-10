Dankbarkeit ist eine wichtige Eigenschaft Christian Haidingers, der viele Jahre in öffentlichen Funktionen tätig war. Jetzt hat er seine Erinnerungen niedergeschrieben.

„Es gibt in meinem Leben viele ,Zufälle‘, hinter denen Gott lächelt, ‚Zufälle‘, die prägend wurden für mein Leben“, erzählt der emeritierte Abt. „Die Lockdown-Zeit habe ich genützt, um eine Auswahl davon im Buch festzuhalten.“ Neben Erzählungen aus seinem Ordensleben gibt es auch viele private Einblicke. „Ich bin nicht nur dankbar und glücklich, ich bin überglücklich!“, so der Ordensmann, der sich auch immer für „gleiche Würde und gleiche Rechte der Frauen in der Kirche“ eingesetzt hat.

Mehrere Präsentationen des Buches sind geplant, eine davon voraussichtlich im November in der Horner Bücherstube.

Christian Haidinger: „Und Gott lächelt – Glücklich werden durch Dankbarkeit“; Tyrolia Verlag, 152Seiten, 19,95 Euro