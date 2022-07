AMA-Auftakt im Zeichen einer Geburtstagsfeier

Mit einem Festkonzert zum 75. Geburtstag des Weltsängers Robert Holl startet die „Altenburger Musikakademie“ (AMA) am Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr in der Stiftsbibliothek. Der vor allem als Schubert-Sänger, aber auch als Wagner-Interpret weltberühmte Bass Robert Holl wird gefeiert: Jahrelang schon ist er als einer der Dozenten mit der „AMA“ verbunden. Er wird mit seinem Spezial- und Lieblingsrepertoire, Liedern von Franz Schubert, zu erleben sein.

Begleiten werden ihn dabei drei mit ihm verbundene Pianisten – Margit Fussi, Andrea Linsbauer und auch der künstlerische Leiter der Akademie, Robert Lehrbaumer. Mitwirken wird einer seiner erfolgreichsten Schüler, der junge Tenor Jan Petryka, der als Gesangsdozent der AMA nun auch Kollege seines ehemaligen Lehrers ist.

Neben ihm stellen sich auch andere Lehrende der AMA mit „musikalischen Geburtstagsständchen“ ein. In einem überaus ansprechenden und abwechslungsreichen Programm erklingen beispielsweise Schumanns schwungvoller „Geburtstagsmarsch“ und sogar eine Bearbeitung Schubert’scher Musik für Ukulele und Gitarre, interpretiert von den Saiten-Virtuosen Martina Schäffer und Heinz Wallisch.

Der Eröffnungsveranstaltung folgen eine Reihe weiterer Konzerte, etwa ein Klavierabend am 14. Juli, in dem die amerikanische Pianistin Min Kwon unterschiedliche Variationen über das populäre amerikanische Lied „Amerika the Beautiful“ präsentieren wird.

Musikkurse laufen parallel: Plätze noch frei

Nach vielen weiteren musikalischen Veranstaltungen im Stift Altenburg und Horn und einer Gastveranstaltung bei den burgenländischen „Halbturner Schlosskonzerten“ findet schließlich als Finale am 24. Juli um 11.15 Uhr eine spektakuläre Orchester-Matinee in der Stiftsbibliothek statt – unmittelbar nach der musikalisch gestalteten Messe um 10 Uhr. Internationale Jungsolisten führen berühmte Solo-Konzerte von Haydn, Mozart und Beethoven für Klavier, Violine, Cello und Orchester mit dem Vienna International Orchestra unter dem Dirigat von Robert Lehrbaumer auf.

Während dieser zwei Wochen laufen Musikkurse, die neben den bereits genannten Interpreten auch Angelika Kirchschlager mit einem weiteren Gesangsseminar sowie Kurse für Klavier, Orgel, Kammermusik, Liedbegleitung, Gitarre, Violine, Cello und Feldenkrais anbieten, deren Teilnehmer sich in verschiedenen Konzerten vorstellen werden. Restplätze sind übrigens noch frei.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.