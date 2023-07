Altenburg: Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit harmonisch vereint

„Wenn es Ihnen zu lange dauert, dann gehen Sie einfach“, forderte Robert Lehrbaumer, Gründer und Leiter der Altenburger Musik-Akademie die Besucher des Abschlusskonzertes auf, das am 22. Juli in der Stiftskirche und der Stiftsbibliothek gespielt wurde. „Ich kann Ihnen aber sagen, es wird immer besser“, fügte er hinzu.

In der Stiftskirche ließ Judith Velisek die historischen, 250 Jahre alten Pfeifen, der Orgel erklingen und verlieh dem Raum dadurch eine ganz eigene Atmosphäre. Julia Dietrich und Mirjam Schröder führten gefühlvoll die Saiten der Harfe zu einem fulmaninaten Klangerlebnis. Die Mezzosopranistinnen Anja Mittermüller und Pamina Knaus erfüllten mit Mozarts „Laudate Dominum“ bzw. „ Quae moerebat“ von Giovanni Battista Pergolesi den Kirchenraum und konnten dabei neben ihren großartigen Stimmen auch die hervorragende Akustik nutzen.

Gottfried von Einem an Orgel und Klavier

Gottfried von Einem, der einen Schwerpunkt der diesjährigen Musikakademie darstellte, widmete sich Robert Lehrbaumer selbst. Er stellte Choral op. 109/I, Adiagio op. 7-2/II und Caprica op 72/VI in der Stiftskirche an der Orgel gespielt den ausgewählten Klavierstücken Caprice op 72/III, Caprice op 72/IX und Klavierstück Nr. 4 in der Bibiohek gegenüber. Frederic Chopin hatte es Lauriane Despierres (Polonaise cis-Moll, op 26, Nr. 1) und Felix Metzger (Klaviersonate b-Moll, op 35) angetan.

Siyeon Ryu kombinierte die klassische Violine mit alten koreanischen Weisen, unterstützt von Margit Fussi am Klavier, die auch alle Gesangspassagen des Abends begleitete. Begeisterung rief hierbei nicht nur „Habanera“ aus der Oper „Carmen“, dargeboten von Pamina Knaus, hervor. Den abschließenden Höhepunkt bestritt die Sopranistin Ildiko Raimondi mit Johann Strauss/Niko Dostal und „Heut'macht die Welt Sonntag für mich!“

Was hatte Robert Lehrbauer angekündigt? „Vom Ernst der Musik, vom Trauermarsch auf den Boden gezogen, bis hin zur Musik der Leichtigkeit“ sollte der Abend verlaufen. Der AMA-Gründer hatte sein Versprechen gehalten. Niemand ging frühzeitig, auch wenn das Konzert mit Pause rund vier Stunden dauerte: Jeder einzelne Musiker, jede einzelne Minute war es Wert, gehört zu werden.