Weiter Entspannung am Horner Arbeitsmarkt: Ende Juni verzeichnete die AMS-Geschäftsstelle Horn 343 Jobsuchende. Das sind um 241 oder 41,3 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Damit verzeichnet der Bezirk landesweit den drittstärksten Rückgang. Rechnet man die Schulungsteilnehmer hinzu, so sind 465 Personen beim AMS Horn gemeldet – um 225 oder 35,4 Prozent weniger als Ende Juni 2020.

Am stärksten profitiert weiter die Altersgruppe der unter 25-Jährigen, hier wurde ein Rückgang von 55,2 Prozent auf 30 Betroffene registriert. Im Haupterwerbsalter (25 bis 49) beträgt der Rückgang 44 Prozent auf 169, bei den Über-50-Jährigen liegt der Rückgang bei 33 Prozent auf 144 Personen.

„Wir werden künftig besonders viel Kraft in das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit stecken.“ AMS-Chef Ferdinand Schopp

Vermittlungsstrategie soll fortgesetzt werden. Weiter problematisch bleibt auch im Bezirk Horn die Situation der Langzeitarbeitslosigkeit. Auch wenn Horn selbst hier einen Rückgang von 17,1 Prozent verzeichnete (im Landesdurchschnitt gibt es ein Plus von 26,7 Prozent), will Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp in den kommenden Monaten „besonders viel Kraft in diesen Bereich stecken, um der Langzeitarbeitslosigkeit entgegenzuwirken“. Aktuell sind im Bezirk Horn 34 Personen schon länger als ein Jahr beim AMS gemeldet, länger als sechs Monate betroffen sind im Bezirk Horn 105 Personen. Gegenüber Juni 2020 ein Rückgang um 41 Personen oder 28,1 Prozent. Generell wolle man die intensive Vermittlungsstrategie aus den vergangenen Monaten fortführen, um die aktuelle positive Dynamik am Arbeitsmarkt optimal zu nutzen. Seit Jahresbeginn haben die Berater des AMS Horn laut Schopp schon 3.700 Vermittlungsvorschläge gemacht, wodurch mehr als 800 Personen neue Jobs gefunden haben.

Zahl der offenen Stellen steigt weiter an. Ein weiterer Aspekt, um die intensive Vermittlungstätigkeit fortzuführen, sei der steigende Arbeitskräftebedarf der Unternehmen. Allein im Juni meldeten die Betriebe 199 neue Stellenangebote beim AMS Horn. Aktuell gibt es im Bezirk 355 sofort verfügbare Jobs – um 144 (68,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Darüber hinaus sind 22 offene Lehrstellen sofort verfügbar, um 12 (120 Prozent) mehr als Ende Juni 2020.