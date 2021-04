Weiterhin hoch, aber zumindest sinkend ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Horn: Mit Ende März waren 617 Personen im Bezirk Horn beim AMS arbeitslos gemeldet – um 367 bzw. 37,3 Prozent weniger als Ende März 2020. Daher sei der Vergleichswert diesmal auch mit Vorsicht zu genießen, sagt der Horner AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp. Er bezeichnet den Rückgang als „Basiseffekt“, da der Vergleichswert aus dem Vorjahr Mitten im ersten Lockdown gelegen ist.

Entwicklung bei Jugendlichen erfreulich

Mit den Schulungsteilnehmern sind derzeit 768 Personen beim AMS Horn vorgemerkt. Das sind um 355 bzw. 31,6 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Der Rückgang fiel bei Männern mit 40,9 Prozent (von 580 auf 343) stärker als bei Frauen mit 32,2 Prozent (von 404 auf 274).

Die fallende Zahl bei den Arbeitslosen – im Vormonat waren es noch 834 Personen (inklusive Schulungsteilnehmer sogar 967) beim AMS Horn gemeldet – zeige ein etwas positiveres Bild als noch vor wenigen Wochen. Besonders die Entwicklung bei den Jugendlichen unter 25-Jahren sei erfreulich. In dieser Altersgruppe sind aktuell 51 Personen ohne Job. Vor einem Jahr waren es noch 127, das entspricht einem Rückgang um 59,8 Prozent. Aber auch bei den über 50-Jährigen ist der Rückgang mit 27,5 Prozent (von 338 auf 245) beachtlich. Immerhin konnten im März 91 Personen dank Vermittlung des AMS ihre Arbeitslosigkeit durch Wiedereinstieg ins Berufsleben beenden.

Problematisch bleibt weiter die Langzeitarbeitslosigkeit. Länger als ein Jahr sind schon 46 Personen ohne Job. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 58,6 Prozent.

Schwerpunkt wird auf Umweltberufe gelegt

Das ändere aber nichts daran, dass die Situation am Arbeitsmarkt aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise und der wirtschaftlichen Einschränkungen angespannt bleibe. Daher sei es wichtig, Arbeitssuchende jetzt rasch zu vermitteln bzw. dort, wo dies nicht möglich ist, durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass die betreffenden Personen gut auf den zu erwartenden wirtschaftlichen Aufschwung vorbereitet werden, meint Schopp. Einen Schwerpunkt will man dabei auf die Qualifizierung zu Fachkräften in Umweltberufen legen. Denn gerade hier steige trotz Krise die Nachfrage am Arbeitsmarkt, sagt Schopp.

Qualifizierungspaket mit Land und WK geschnürt

In Kooperation mit dem Land und der Wirtschaftskammer habe das AMS daher ein Top-Qualifizierungspaket für Jobsuchende geschnürt. Unter anderen wird die Ausbildung bis zum Lehrabschluss als Garten- und Grünflächengestalter mit Landschaftspflege angeboten. Unter dem Titel „New Skills FAIRkaufen“ werden Kenntnisse und Fertigkeiten im Einzelhandel um den Schwerpunkt Nachhaltigkeit vertieft. Aber auch der Lehrabschluss als Kälteanlagentechniker sowie diverse Weiterbildungskurse im Energie- und Umweltbereich werden im BBZ Waldviertel in Sigmundsherberg angeboten.

Zahl der offenen Stellen um 46,8 Prozent gestiegen

Dass Unternehmen in der Region Arbeitskräfte suchen, zeigt die Steigerung bei den sofort verfügbaren freien Stellen. Davon gibt es derzeit 276 im Bezirk – um 88 (+46,8 Prozent) mehr als noch vor einem Jahr. Um für diese Stellen geeignete Kandidaten zu finden, setzt das AMS künftig auch auf virtuelle Jobbörsen und Vorstellungsgespräche. Dieses „eJOBmeeting“ sei nicht nur zeit- und ressourcenschonend, sondern auch an die coronabedingten Einschränkungen angepasst.