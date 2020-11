Der neuerliche Corona-Lockdown stellt auch das Arbeitsmarktservice vor neue Herausforderungen. Laut dem Horner AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp stellt man sich „auf einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit ein, der mit einsetzenden saisonalen Freistellungen“ einhergehen werde.

Für das Horner AMS bedeute das, dass wie beim Lockdown im März das oberste Ziel auf die Existenzsicherung von Menschen gerichtet sein wird, die nun arbeitslos werden, sagt Schopp. Dies gelte es, so rasch wie möglich sicherzustellen und dabei das Gesundheitsrisiko für Mitarbeiter und Jobsuchende zu minimieren. „Sofern das möglich ist, ersuchen wir deshalb, uns auf anderen Wegen zu kontaktieren und nicht persönlich ins AMS Horn zu kommen“, bittet Schopp.

Betroffene können ihre Arbeitslosenmeldung auch online über die Website des AMS oder über das eAMS-Konto erledigen, auch telefonisch (+43/50 904 340) können Arbeitslosenmeldungen vorgenommen werden. Allerdings: „Zu Spitzenzeiten kann es an Vormittagen zu Wartezeiten kommen“, meint Schopp. Am Nachmittag gebe es erfahrungsgemäß eine geringere Zahl an Anrufern. Für unvermeidbare persönliche Vorsprachen bleibt das AMS Horn von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Allerdings gelten ab einer bestimmten Personenzahl im Haus Zutrittsbeschränkungen. Unverändert verpflichtend sind das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und die Einhaltung von Abstandsregeln. Der Kundenkontakt soll dann so kurz wie möglich gehalten werden.

Leichter Anstieg schon im Oktober verzeichnet

Indes wurde im Oktober im Bezirk Horn ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 3,7 Prozent gegenüber Oktober 2019 verzeichnet. Mit Ende des Monats waren im Bezirk 503 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet – um 18 mehr als vor einem Jahr. Rechnet man die SchulungsteilnehmerInnen dazu kommt man auf 615 arbeitslos gemeldete Personen (+3).

Nach Altersgruppen gab es bei den Personen im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre) im Jahresvergleich ein Minus von 0,4 Prozent, bei den Jugendlichen (unter 25 Jahren) ein Minus von 8,3 Prozent. Bei den Älteren (50plus) musste jedoch ein Anstieg von 12,1 Prozent verzeichnet werden. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr sind Frauen (+2,5 Prozent) fast genauso stark betroffen wie Männer (+4,9 Prozent). Bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft (Minus 8,8 Prozent) fiel die Arbeitslosigkeit Ende Oktober sogar.

Wie schon zuletzt ist die Entwicklung bei den offenen Stellen positiv. Ende Oktober waren beim AMS Horn 261 sofort verfügbare offene Stellen gemeldet, um 36 (+16,0 Prozent) mehr als im Oktober 2019. Auf derzeit 22 Lehrstellensuchende kommen übrigens 19 offene Lehrstellen.