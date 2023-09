Bezirk Horn: Meinungen divergieren

Das Forum Informationsfreiheit engagiert sich seit 2013 für ein Ende des Amtsgeheimnisses und ein Bürgerrecht auf Zugang zu staatlicher Information. Damit soll ein Paradigmenwechsel eingeleitet werden, in dem staatliche Transparenz die Regel und Geheimhaltung die Ausnahme ist. Nun gibt es einen Arbeitsentwurf in dem es heißt, dass Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern nicht zur Veröffentlichung verpflichtet sind. Sie können solche Informationen nach Maßgabe dieser Bestimmungen veröffentlichen. Also wären über 2. 000 Gemeinden mit mehr als 4,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern nicht betroffen und nur 87 Gemeinden müssten alle − für die Öffentlichkeit relevanten − Informationen von sich aus veröffentlichen.

Heinrich Nagl, Jurist und Vizebürgermeister in Horn, meint dazu: „Ich persönlich bin sehr für mehr Transparenz. Aber der Gesetzesentwurf ist meiner Ansicht nach zu wenig präzise formuliert, es gibt zu viele Unklarheiten“, sagt er. So stehe etwa im Paragraph 4 „… Informationen von allgemeinem Interesse …“. Solche unbestimmten Gesetzesbegriffe mit einem vagen Inhalt werfen laut Nagl aber viele Fragen auf, etwa was eine Gemeinde veröffentlichen müsse oder dürfe.Unpräzise Formulierungen statt konkreter AuflistungDas führe zu einem erheblichen finanziellen und personellen Mehraufwand. Nicht jede Gemeinde habe Juristen, die sich mit Fragen aus den Bereichen Transparenz, Datenschutz, Recht auf Information, etc. befassen können. „Dieser Mehraufwand wird aber weder vom Bund abgedeckt, noch soll die Gemeinde für die erbrachte Leistung eine Gebühr einheben dürfen“, hält Nagl fest. Außerdem gebe es in NÖ bereits ein sehr umfangreiches Auskunftsgesetz. Aufgrund dieses Gesetzes könne jeder Bürger bei der Gemeinde Anfragen einbringen. „Sofern nicht in Rechte anderer Personen eingegriffen wird, oder gegen Verschwiegenheitspflichten verstoßen wird, wird die Gemeinde die Auskünfte erteilen“, sagt Nagl.

Nagl sieht hier den Bund in der Verantwortung: Wünschenswert sei erstens eine taxative Auflistung aller Informationen, die dem Informationsfreiheitsgesetz unterliegen und somit proaktiv veröffentlicht werden müssen. Zweitens dürfe die Bürokratie nicht überhand nehmen, denn für die eigentliche Arbeit der Gemeinde muss ausreichend Zeit sein: „Transparenz wird in den Gemeinden bereits gelebt. Nicht umsonst sind die Bürgermeister die beliebtesten Politiker im Land.“Wunsch nach einfachem Zugang zu relevanten DatenEtwas differenzierter sieht das Marco Stepan, SPÖ-Stadtrat in Horn. Er wünsche sich einen niederschwelligen einfachen Zugang zu Informationen, die die Gemeinde betreffen. Alle Entscheidungen, die im Gemeinderat getroffen werden, seien ohnehin im Protokoll veröffentlicht. „Warum stellt man also beispielsweise einen Pachtvertrag, den ein Pächter mit der Gemeinde abschließt, nicht online in eine entsprechende Transparenzdatenbank?“

Die Einschränkung, dass das neue Informationsfreiheitsgesetz nur für Gemeinden ab 10.000 Einwohner gilt, schade dem Transparenz-Gedanken. „In ganz Österreich gibt es nur 87 Gemeinden, die von dem Gesetz betroffen wären. Wie soll hier Transparenz gewährleistet werden?“ Seiner Meinung nach sollte man die Regelung schrittweise auf alle Gemeinden ausdehnen. „Selbstverständlich müssen persönliche Daten weiterhin geschützt werden. Es dürfen keine Betriebsgeheimnisse oder Gerichtsverfahren veröffentlicht werden. Aber was spricht dagegen, dass Studien, die eine Gemeinde in Auftrag gibt, veröffentlicht werden?“, fragt sich der SPÖ-Stadtrat.

Den von Nagl angesprochenen Mehraufwand sieht er zeitlich begrenzt. „Sicher gibt es anfangs Unsicherheiten bezüglich Veröffentlichungspflicht − was darf bzw. was muss veröffentlicht werden. Wenn hier einmal Klarheit herrscht, ist der Mehraufwand vernachlässigbar, denn die Daten sind ohnehin alle elektronisch vorhanden.“ Wichtig ist ihm, dass die Bürger einen niederschwelligen Zugang zu relevanten Gemeindethemen bekommen. Eine proaktive Veröffentlichung könne Politik wieder interessanter und zugänglicher machen. „Damit kann der vielzitierten Politikverdrossenheit entgegengehalten werden“, ist Stepan überzeugt.Waldviertel: Außer Krems nur Zwettl betroffenWenn man von Krems absieht, ist Zwettl mit knapp 11.000 Einwohnern die einzige Gemeinde im Waldviertel, in der das Amtsgeheimnis bald gelüftet werden könnte. Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller (ÖVP) sieht das nicht sehr negativ, mahnt aber auch zur Vorsicht: „Einen gewissen Sinn hatte ein Amtsgeheimnis immer schon. Im Bereich der Finanzen gibt es ja auch ein Bankgeheimnis, das dort das Um und Auf ist. Es geht ja in vielen Fällen auch um persönliche Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.“ Ihrer Meinung nach sollte das Amtsgeheimnis deshalb nicht einfach so aufgegeben werden.

Den Aufschrei nach mehr Transparenz, etwa bei Bauvorhaben, kann Wiesmüller nicht nachvollziehen. „Solche Beschlüsse sind im Gemeinderat öffentlich ersichtlich, inklusive aller Zahlen. Des Weiteren gibt es den Prüfungsausschuss. Wir haben also die Kontrolleinheit, die Zugriff auf alle Akten hat. Ich glaube, dass unser derzeitiges System bereits sehr transparent ist“, schildert Wiesmüller.

Die gegenteilige Meinung vertritt Stadträtin Silvia Moser (Grüne): „Es wird höchste Zeit, dass das Amtsgeheimnis abgeschafft wird.“ Kritisch sieht sie jedoch die vermeintliche Beschränkung auf Gemeinden mit über 10.000 Einwohner. „Man kann doch nicht Menschen ungleich behandeln. Jene, die in kleinen Gemeinden leben dürfen keinen Informationen haben, die in großen schon?“, wundert sich Moser.