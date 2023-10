Horn: Die ganze Stadt wird Theaterbühne

Vollbild

Sorgen am Samstag, 11. November, für ein Doppelkonzert im Kunsthaus Horn: Yasmo & Die Klangkantine und Bipolar Feminin Mit dem Stück "IWEIN" wird am Sonntag, 12. November, im Campus Horn eine Mittelalter-Performance geboten. Das Theater Feuerblau bringt am Samstag, 11. November, das Stück "Ronja Räubertochter" im Kunsthaus zur Aufführung. Die Gruppe "Anna Mabo" präsentiert am Samstag, 18. November, ihr Album "Danke, gut" im Kunsthaus Horn. Philipp Hochmair ist am Samstag, 4. November, mit dem Stück "Amerika" nach Franz Kafka im Campus Horn zu sehen. Spielt am Freitag, 10. November, das Stück "Hamlet" im Campus Horn: Stefano Bernadin.

