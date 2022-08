Andy Lee Lang doch nicht in Gars

Dafür gibt es am Samstag, 17. September, ein neues Projekt „75 Jahre Georg Danzer – Es woa schee“ in Erinnerungen an den bekannten Liedermacher mit Ulli Bäer, Maria Ma und Christian Einheller.

Musik gibt es am kommenden Wochenende in Gars aber doch: JOSH gastiert am 20. August ab 19.30 Uhr mit seinen Songs, in denen eine Prise Ironie, Wiener Schmäh und viel Gefühl ebenso wenig fehlen wie eingängige Melodien, die nur darauf warten, live vom Publikum gefeiert zu werden, auf der Burg.

