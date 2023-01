Freude über große Show-Spende für Horner Verein

Werbung

Der aus Groß-Siegharts stammende Entertainer und Moderator präsentierte in einer rund dreieinhalb-stündigen Show tolle Künstler und Gäste. Andy Marek brachte einige Male zum Ausdruck, warum er seine Weihnachts-Show überhaupt mache: „Ich möchte mit dieser Veranstaltung viel Freude bereiten und Menschen in meiner Heimat, denen es nicht so gut geht, finanziell ein wenig helfen.“

So wurde es nicht nur ein schöner Show-Abend, sondern vor wenigen Tagen überbrachte Andy Marek Spenden in der Höhe von 11.000 Euro aus seiner Weihnachtsshow. 2.500 Euro erhielt der Horner Verein „Ich bin ich“ zur Wahrung der Interessen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Bezirk Horn.

Der Verein fördert und unterstützt Integrationskindergärten und Integrationsschulen, Tagesbetreuungsstätten, organisiert und finanziert Freizeitaktivitäten, das Behindertenreiten, Ausflüge mit Klienten der Tageswerkstätte und vieles mehr. Ein großes Augenmerk wird auch bei Bedarf auf das Entstehen neuer Betreuungsmöglichkeiten gelegt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.