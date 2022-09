Circusluft Drosendorf legte tolle Saison hin

Die Zirkus-Workshops in Drosendorf wurden heuer im Sommer stark angenommen. Insgesamt 175 Kinder und Jugendliche schnupperten in insgesamt neun Workshops in die Zirkuswelt hinein. Betreut wurden sie dabei von den pädagogisch ausgebildeten Artisten der Künstlergruppe „Kaudawelsch“.

Foto: Reininger