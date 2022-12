Pernegg: Neue Ärztin ist da

Werbung

Eine neue Ära bricht in der Mutter-Eltern-Beratung nach dem Abgang von Ärztin Astrid Mutenthaler in Pernegg an. Mit Verena Räuchle konnte eine neue Ärztin für dieses Service, das jeden ersten Mittwoch im Monat um 8.30 Uhr am Gemeindeamt angeboten wird, gewonnen werden. Die in Mödring wohnhafte dreifache Mutter ist die Tochter des ehemaligen Gemeindearztes Josef Draxler.

Unterstützt wird Räuchle weiterhin von der diplomierten Kinderkrankenschwester Gertrude Trögl. In Anspruch genommen werden kann das Service laut Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß übrigens von Eltern von Kindern bis ins Volksschulalter.

