Startschuss nach der „Watsch‘n“ in Eggenburg

Jetzt geht‘s wieder so richtig los! Nachdem freiwillige Helfer insgesamt mehr als 2.000 Stunden in die Adaptierung der neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergarten in der Kremserstraße gesteckt haben, nimmt das GiZ („Generationen im Zentrum“) Manhartsberg jetzt wieder den vollen Betrieb auf – und lässt sich dabei auch von einem Dämpfer nicht die Motivation nehmen.

Denn in der Vorwoche trauten Leiterin Sandra Fasching und ihrer Stellvertreterin Margit Haider beim Betreten des GiZ ihren Augen nicht. In der Nacht war ein unbekannter Täter über ein Fenster in die Büroräumlichkeiten eingestiegen, hatte Schlösser aufgebrochen und eine Handkassa gestohlen. „Wer glaubt, dass es bei uns etwas zu holen gibt?“, fragten sich die beiden. Denn der finanzielle Schaden hält sich – da es eben nichts zu holen gibt – in Grenzen, der psychische hingegen tue weh. „Wir haben so viel Herzblut in den Umzug gesteckt – und dann bekommt man so eine Watsch’n“, verstehen die beiden diese Tat nicht.

Nichtsdestotrotz: Jetzt will das GiZ-Team sein breites Angebot wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und das reicht von Spielgruppen für Kleinkinder über Bewegungs-Kurse bis zur Besuchsbegleitung. Letztere dient der Neu- oder Wiederanbahnung des persönlichen Kontakts zwischen Kindern und dem nicht mehr in der Familie lebenden Elternteil. Für die Besuchsbegleitung, die von Familien aus den Bezirken Horn, Zwettl, Hollabrunn und Mistelbach in Anspruch genommen wird, stehen aktuell drei Betreuerinnen zur Verfügung. Der Bedarf sei aber sogar noch größer.

Miteinander der Generationen rückt in Fokus

Nach der Transformation aus dem Eltern-Kind-Zentrum ins Generationenzentrum will man das Generationenübergreifende in den Fokus rücken. So ist es geplant, dass es gemeinsame Aktivitäten geben wird, bei denen Kinder auf die Oma-Opa-Generation – etwa bei Vorlese-Nachmittagen – treffen: „Das Miteinander in den Vordergrund zu rücken ist uns immer schon ein Anliegen gewesen. Jetzt wollen wir verstärkt generationsübergreifende Angebote für Menschen in allen Lebenslagen bieten“, sagt Fasching. Außerdem will man künftig als Verbindungsstelle fungieren und Auskünfte zu weiterführenden Angeboten – etwa in Therapiebereichen – bieten.

Bereit für rege Besuchstätigkeit: Margit Haider freut sich auf großen Zuspruch zu den Angeboten im neuen Generationenzentrum. Für die Kleinsten gibt es hier neben jeder Menge Spielen und Büchern auch die Möglichkeit, Rückzugsorte zu finden. Foto: Thomas Weikertschläger

Um das alles bieten zu können, braucht es aber den nötigen finanziellen Background. Und den aufzustellen, sei aktuell die große Herausforderung. Auch wenn sich die Positionierung der Region Manhartsberg als „familienfreundlich“ positiv auswirke – wie die NÖN berichtete steuern die Gemeinden jährlich 60 Cent pro Einwohner bei, also insgesamt rund 6.000 Euro –, das sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Wir sind laufend dabei, um Fördergelder anzusuchen“, erzählt Haider. Aber neben dem administrativen Aufwand dafür gibt es ein weiteres Problem: „Meistens gibt es Förderungen nur, wenn man etwas Neues schafft. Aber auch das Erhalten von Bestehendem kostet Geld.“

Neben Sponsoren ist man auf der Suche nach Freiwilligen, die sich ehrenamtlich engagieren und mithelfen wollen. Und dass sich das lohnt, haben laut Fasching und Haider auch einige der freiwilligen Helfer bei den Umbauarbeiten erlebt: „Auch da wurden viele neue Kontakte geknüpft, haben sich Freundschaften ergeben“, sagt Haider. Zunächst habe man – nach der langen Coronapause – das davor bestehende Netzwerk reaktiviert, dann hätten sich neue Helfer gefunden. „Und die haben ihre Talente und Kenntnisse in die Arbeiten eingebracht“, streut ihnen Haider Rosen.

Und da wurde nicht nur gewerkt, sondern zum Ausgleich auch gleich der neue Tischtennistisch getestet oder die ein oder andere Partie Karten gespielt. Und daraus wiederum hat sich die Idee, künftig auch Spieleabende für Erwachsene anzubieten, ergeben. „Dann kann man auch ins GiZ kommen, wenn man Bauernschnapsen oder Tarockieren lernen will“, schmunzelt Haider.

Ein Anliegen für die Zukunft ist es auch, mit dem GIZ in alle Gemeinden der Region zu gehen und dort Angebote zu stellen. So ist etwa die Abhaltung von Spielgruppen, aber auch die Ausrichtung von Spielefesten geplant. Dazu wird aktuell evaluiert, welche Infrastruktur, etwa Räumlichkeiten, in den Gemeinden dafür zur Verfügung stehen.

Jetzt schon zur Verfügung stehen die perfekten Räumlichkeiten im GIZ selbst. Neben der Arbeit der Freiwilligen sei es auch dem Entgegenkommen einiger Firmen aus der Region geschuldet, dass der alte Kindergarten jetzt wieder toll in Schuss ist. So gibt es einen Bewegungsraum, einen Raum für die Besuchsbegleitung, Rückzugsräume für Kinder, neue WC- und Sanitäranlagen oder einen „Generationenraum“, den man auch für kleinere Feiern anmieten kann. Und damit es den Helfern im GiZ nicht langweilig wird: Für die nähere Zukunft steht das Projekt der Gestaltung der Außenanlagen an.

