3,9 Mio. Euro für Glasfaser-Ausbau

Bis auf den letzten Platz war der große Weitersfelder Widdersaal beim Vortrag „Glasfaser in unserer Gemeinde“ mit 200 Interessenten in der Vorwoche besetzt. Und Bürgermeister Reinhard Nowak, selbst von der Notwendigkeit des Breitbandanschlusses überzeugt, begrüßte dazu als Referenten die Betreuerin des geplanten Weitersfelder Glasfaserprojekts Melanie Scholze-Simmel sowie Raimund Fischer von der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG).

Die nöGIG hat in den vergangenen beiden Jahren das Glasfasernetz in der Weitersfelder KG Oberhöflein erfolgreich errichtet. „Die Finanzierung des 3,9 Millionen Euro Projekts, davon 2,5 Millionen öffentlich gefördert, ist gesichert, und so könnte das Netz innerhalb eines Jahres verwirklicht werden“, meinte Referent Fischer, der von den bisherigen Vorbereitungen (Leerverrohrungen im Zuge des Kanalbaues in fünf Katastralgemeinden) sehr angetan war.

Anmeldefrist läuft bis zum 15. Juni

In der Marktgemeinde betrifft der Ausbau 764 Haushalte. Der Baubeginn ist allerdings von der Anmeldung von über 42 Prozent der möglichen Netzpunkte bis zum 15. Juni abhängig. „Nützen wir die einmalige Chance“, meinte der Bürgermeister, der auf einen einstimmigen Beschluss im Gemeinderat hinwies.

Bei der anschließenden regen Diskussion ging es auch um die Kosten für die Anschlüsse (derzeit im Aktionspreis 300 Euro pro Gebäude inklusive der Nutzung eines Internetdienstes für 24 Monate), sowie des Internetdienstes selbst (monatlich ab 39,90 Euro) und um die Kapazität (ab 150 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit), die man für Computer, Telefonie, Fernsehen, Multimedia sowie für Gesundheits- und Pflegedienste unbedingt benötigen wird. Die Anschlüsse werden auch für alle im Flächenwidmungsplan genehmigten Baulandgründe bei einer Verwirklichung des Projekts bis zur Grundgrenze von der nöGIG bezahlt. Von dort bis zum Hausanschlusskasten im Gebäude sind die Grabungsarbeiten privat zu bezahlen. Der Glasfaseranschluss selbst wird schließlich auch den Wert der Immobilie bei einem Verkauf steigern.

