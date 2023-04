Horner E-Carsharing bietet Aktion für neue Teilnehmer

Wer noch bis 17. April seine Teilnahme bis Ende 2023 fixiert, der bekommt einen Monat die monatliche Gebühr erlassen. Wer die Teilnahme bis Ende 2024 fix macht, erhält zwei Monate gratis.

Für Renate Brandner-Weiß, die die Projekt-Organisation inne hat, liegen die Vorteile der Teilnahme auf der Hand. So bekomme man Zugriff auf ein modernes Elektroauto mit rund 200 km Praxisreichweite, Vignette, Vollkaskoversicherung und Ladekosten. Je nach Bedarf kann man aus Tarifen für Privatpersonen, Betriebe und Vereine auswählen und schon ab 10 Euro pro Monat mit dabei sein. Auch die Nutzung für einen Teil der L17-Fahrten ist grundsätzlich möglich.

Und auch Sparen kann man laut Brandner-Weiß mit einer Teilnahme. Denn eine Vergleichsrechnung für 4.000 km in einem Jahr ergibt Kosten im Carsharing von 1.650 Euro. Gegenüber einem eigenen Auto mit fast 3.500 Euro an Kosten für Wertverlust, Versicherung, Service, Treibstoff, …) ergibt sich damit eine Ersparnis von rund 1.800 Euro pro Jahr.

Via Roaming kann man übrigens – ohne weitere Registrierung oder Kosten – rund 90 weitere Fahrzeuge in ganz Österreich (z.B. in Klagenfurt, Graz, Salzburg und Innsbruck) direkt buchen und nutzen.

Details zur Anmeldung gibt es auf der Website der Stadtgemeinde Horn oder direkt bei Gemeinderat Andreas Holzbrecher.

