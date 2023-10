Langau: Neue Heizung für das Feuerwehrhaus

In Langau stehen Arbeiten am Feuerwehrhaus an. Das Heim der Floriani soll an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Außerdem soll die Beleuchtung modernisiert werden. Derzeit wird das Feuerwehrhaus samt der zwei darin befindlichen Wohnungen noch über eine Stromheizung beheizt, erklärte Bürgermeister Daniel Mayerhofer. In der Fahrzeughalle ist dazu noch eine Ölheizung im Einsatz, die ohnehin früher oder später ersetzt werden hätte müssen. Daher habe man sich angesichts der gestiegenen Strompreise für den Fernwärmeanschluss entschieden.

Bürgermeister Daniel Mayerhofer und Franz Reiss, Obmann der Fernwärme-Genossenschaft Langau, freuen sich, dass das Feuerwehrhaus in Langau den 150. Anschluss ans Fernwärmenetz in Langau bekommt. Foto: Rupert Kornell

Für die Anschlusskosten inklusive Grabungsarbeiten rechnet die Gemeinde mit Kosten von knapp 16.000 Euro. Für die Montage der Heizkörper, das Verlegen der Rohre, Deckenstrahler für die Fahrzeughalle sowie Heizungsverteiler und die Heizkörper für die beiden Wohnungen wurde der Auftrag über rund 57.000 Euro an die Firma Gangl aus Langau vergeben. Mit Eigenleistungen durch die Feuerwehr sollen die Kosten noch gesenkt werden. Abzüglich Fördermittel sollen laut Mayerhofer für die Gemeinde dann Kosten von rund 26.500 Euro übrig bleiben.

Bei der Erneuerung der Beleuchtung sollen die noch verbliebenen Glüh- und Halogenleuchten gegen LED-Lampen getauscht werden. Die Installation soll von der Feuerwehr selbst übernommen werden. Der Auftrag für das Material über 4.000 Euro ging an die Firma Jäger & Kronsteiner Elektrotechnik GmbH aus Gablitz. Auch hier sollen Förderungen von 50 Prozent lukriert werden. „Und da wir als Gemeinde die Stromkosten zahlen, kommt uns diese Umstellung dann auch zugute“, sagt Mayerhofer.