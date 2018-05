Der im März gewählte Obmann des Verbandes land- und forstwirtschaftlicher Betriebe Niederösterreichs, der Horner Markus Hoyos, besuchte bei einem Antrittsbesuch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf in seinen Büroräumlichkeiten in St. Pölten. Dabei wurde in einem Arbeitsgespräch über die Herausforderungen der Land- und Forstwirtschaft gesprochen.

In seiner neuen Funktion steht Hoyos der freiwilligen Interessengemeinschaft land- und forstwirtschaftlicher Betriebe vor, die in Niederösterreich knapp 200.000 Hektar Forstflächen und 30.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche bewirtschaften.

Als größte Herausforderung der Land- und Forstwirtschaft bezeichnete Hoyos den Klimawandel. Denn, so Hoyos: „Der kommt nicht vielleicht irgendwann, der ist bereits längst Realität.“ So sei seit den 1960er-Jahren ein Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur um 2 Grad zu verzeichnen, bis zum Ende des 21. Jahrhunderts werde es einen Anstieg um fünf oder mehr Grad geben.

Aufgabe der Politik sei es nun, die Wissenschaft in der Bewältigung dieses Problems zu finanzieren. Es gelte, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, welche Bäume in 100 bis 120 Jahren in welchen Regionen aufgrund des sich ändernden Klimas wachsen können. Man müsse jetzt Szenarien für die Zukunft erarbeiten, anhand derer man Vorschläge erarbeiten könne. Hoyos: „Man muss schauen, welche Bäume heute in Regionen wachsen, die bereits ein Klima haben, dass wir in 100 bis 120 Jahren bei uns erwarten.“

Hoyos ist studierter Forstwirt und führt seit Mitte der 1990er-Jahre seinen land- und forstwirtschaftlichen Familienbetrieb im Waldviertel und im südlichen Niederösterreich. Er war zwischen 1996 und 2007 Vizepräsident der Land&Forst Betriebe Österreich und ist langjähriges Vorstandsmitglied der Land&Forst Betriebe Niederösterreich. Er ist Nachfolger von Obmann Johannes Kyrle, der Anfang des Jahres verstorben ist.