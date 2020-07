Nachdem es zuletzt zahlreiche und intensive Krisengespräche gegeben hat, wird die Stadtgemeinde Eggenburg rasch ein Info-Schreiben an die Bevölkerung austeilen. Darin soll einerseits die aktuelle Situation und das, was rund um den Schlachthof vorgefallen ist, beschrieben werden. Damit will man die aufgetretene Unsicherheit in Eggenburg beseitigen.

Andererseits soll an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert werden, etwa, bei Einkäufen in Geschäften wieder Masken zu tragen. Eine Maskenpflicht für Eggenburg sei auch schon diskutiert worden, ob die - oder andere Maßnahmen - kommen werden, hänge aber von den weiteren Entwicklungen ab, sagt Gilli. Man stehe intensiv im Kontakt mit den Gesundheitsbehörden, um über weitere Schritte zu beraten.

„Nicht so ungefährlich, wie Leute glauben"

Indes häufen sich die Anrufe in der NÖN-Redaktion von besorgten Bürgern. Sie vermissen die notwendige Disziplin in der Bevölkerung. Ein NÖN-Leser, der anonym bleiben will, erzählt, dass er mit einer Maske ein Geschäft betreten habe und dann angesprochen wurde, dass „es Corona bei uns ja nicht gibt. Dabei ist das Virus nicht so ungefährlich, wie die Leute das glauben". Eine andere NÖN-Leserin vergleicht die aktuelle Situation sogar mit Ischgl: „Da hat sich jeder mokiert. Aber jetzt passiert hier das gleiche im kleinen Maßstab."