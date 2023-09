Wunderer: „Genug Corona-Impfstoff & -Termine im Bezirk Horn“

Das Thema „Corona-Impfung“ ploppt derzeit wieder vieldiskutiert in den Medien auf. Der Horner Bezirksärztevertreter Gerald Wunderer appelliert vor diesem Hintergrund an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Im Bezirk gebe es dafür derzeit nicht nur genug Impfstoff, sondern auch ausreichend Impftermine bei Hausärzten. Für nicht mobile Menschen gebe es auch die Möglichkeit, dass Hausärzte ins Haus kommen, um zu impfen.

Er könne nur dazu raten, sich impfen zu lassen, sagt Wunderer. Besonders für ältere Menschen ab 50 Jahren, chronisch kranke Personen sowie Menschen, die im medizinischen Bereich und in sozialen Einrichtungen tätig sind, sei die Impfung zu empfehlen. Er motiviere Menschen persönlich dazu. Und, so Wunderer: „Dann sind sie auch bereit, sich die Impfung geben zu lassen.“

In seiner Ordination in Straning kann man übrigens während der Öffnungszeiten auch ohne Termin „hereinspazieren“ und sich impfen lassen, sagt Wunderer. Denn ein organisiertes Terminmanagement wie während der Hochphase der Pandemie gibt es aktuell nicht. Was für die Patienten also durchaus Vorteile hat, bringt auch Nachteile mit sich. Denn die Impfdosen gibt es nur im 6er-Pack, haben aber auch nur eine befristete Haltbarkeit. Dadurch müssten immer wieder nicht rechtzeitig verimpfte Dosen weggeschmissen werden. Es sei daher auch durchaus gut, dass nicht alle Hausärzte impfen. Denn dadurch kommen wegen der derzeit eher geringen Impfbereitschaft die Patienten mehrerer Hausärzte zu jenen Medizinern, die impfen. So kann in den Impf-Ordinationen der Verwurf einigermaßen gering gehalten werden.

Impf-Ordinationen im Bezirk Horn