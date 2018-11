„Wir sind sogar über dem Zeitplan“ – mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Josef Gundinger den Fortschritt bei den Umbauarbeiten am Bauhof in St. Bernhard. Denn die Arbeiten sind – rechtzeitig vor dem Wintereinbruch, der in der Nacht von Sonntag auf Montag auch in St. Bernhard zu verzeichnen war – bis auf einige kleine Fertigstellungsarbeiten abgeschlossen.

Technikraum ins Bauhofgebäude integriert

Bereits Anfang des Jahres hatte die Revitalisierung des Bauhofs mit ersten Abrissarbeiten begonnen. Im Rahmen des Umbaus wurde an der Nordseite des bestehenden Bauhofgebäudes ein Waschplatz mit Ölabscheider errichtet. Außerdem wurde ein Technikraum in das Bauhofgebäude integriert. Der Technikraum ist auch direkt vom Waschraum begehbar.

An der Ostseite des Grundstücks wurden fünf Boxen zur Lagerung von Schotter, Sand und ähnlichem errichtet. Im Norden – früher stand hier eine hohe Mauer – wurde eine nur noch etwas mehr als einen Meter hohe Mauer errichtet. Außerdem wurde sie etwas auf das Grundstück hineinversetzt, um den nordwestlich des Bauhofs gelegenen Kreuzungsbereich verkehrssicherer zu machen.

„Wir legen bei der Gestaltung großen Wert darauf, dass nicht die ganze Fläche versiegelt wird“, beschreibt Gundinger. Im Sinn eines attraktiven Ortsbildes wurde auch eine großzügige Grünfläche angelegt. Außerdem, so Gundinger: „Wir haben bei der Planung auch mögliche spätere Erweiterungsmöglichkeiten miteinbezogen.“

Auch Siedlungsstraße wurde saniert

Positiv für die Gemeindebürger: Während der Bauzeit gab es bei der Benützung des Bauhofs nur geringe Einschränkungen. Errichtet wurde der Zubau als Stahlbetonbau, der Auftrag dazu wurde vom Gemeinderat an die Firma Manhart Bau GmbH aus Horn vergeben, die Auftragssumme beläuft sich auf rund 170.000 Euro.

Bei den Umbauarbeiten waren auch die Mitarbeiter des Bauhofs fleißig im Einsatz, denn: „Ohne sie hätte das nicht so toll funktioniert“, lobte auch Vizebürgermeisterin Gabi Kernstock die Gemeindebediensteten. Federführend für das Projekt verantwortlich war übrigens Gemeinderat Walter Popp.

Außerdem wurde in St. Bernhard zuletzt die Siedlungsstraße neu asphaltiert. Dabei wurden auch die Nebenanlagen befestigt und Unebenheiten aufgrund diverser Hausanschlüsse und der damit verbundenen Setzungen behoben sowie Kanaleinlaufgitter für den optimalen Wasserablauf gesetzt.